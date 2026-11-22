Fecha de publicación: 22 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de noviembre de 2026

Alias Sayayín fue aprehendido durante un operativo del Bloque de Seguridad, informó el funcionario este domingo 22 de noviembre de 2026.

El detenido fue calificado como un asesino en serie vinculado al grupo armado organizado Los Lobos, por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo

En un video publicado en redes sociales, Loffredo señaló que la captura se concretó durante la madrugada, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia y la intervención del Ejército Ecuatoriano.

“Esta madrugada, gracias a información del Centro Nacional de Inteligencia, el Bloque de Seguridad, a través del Ejército Ecuatoriano, lo aprehendió intentando movilizarse de una provincia a otra”, dijo el ministro.

Alias Sayayín tenía armas, municiones y explosivos, según Defensa

🚨 ¡Cae ALIAS SAYAYIN asesino en serie de “Los Lobos”! 🚨 Extorsiones, sicariato y hasta desmembramientos. Así habría sembrado el terror este cabecilla de Los Lobos. No solo asesino, también fue acusado de porte de armas y extorsion. Pero esta madrugada, gracias a información del CNI, el Bloque de Seguridad, a través del Ejército Ecuatoriano, lo aprehendió en el terminal terrestre de Amaluza, en Loja. En el operativo se incautaron armas, municiones y hasta tacos explosivos. Entre la cárcel o el infierno, Sayayin eligió la cárcel. — Gian Carlo Loffredo (@GianCarLoffredo) November 22, 2026

En el pronunciamiento, Loffredo atribuyó a alias Sayayín actividades criminales como extorsiones, sicariatos y desmembramientos, que, según el funcionario, habrían sido parte de las acciones con las que este presunto cabecilla de Los Lobos causaba terror.

El ministro también aseguró que, al momento de la aprehensión, el sospechoso tenía en su posesión armas, municiones y explosivos.

“Entre la cárcel o el infierno, Sayayín escogió la cárcel. Bienvenido al Encuentro”, expresó Loffredo en el video, con el que anunció el operativo.

La publicación del ministro no detalló la provincia en la que se ejecutó la aprehensión ni precisó otros datos sobre el procedimiento o la situación judicial del detenido, pero sus palabras dieron a entender que será trasladado a la Cárcel del Encuentro en la provincia de Santa Elena.