Asambleísta Mónica Palacios: ‘La visa a México no va a frenar la migración’

Redacción Guayaquil

Mónica Palacios es asambleísta de Unión por la Esperanza (Unes) por Estados Unidos y Canadá. La legisladora habla acerca de la migración de ecuatorianos hacia Estados Unidos y su tránsito por México.

Ecuador vive actualmente una de las olas migratorias más grandes en la historia. ¿Qué información tiene usted sobre lo que ocurre en la frontera entre México y EE.UU.?

Es terrible lo que están viviendo nuestros migrantes. Solo en julio se calcula que fueron deportados 22 000 ecuatorianos de los dos países. A eso súmele reportes que nos llegan a los representantes que trabajamos en el exterior de 400 niños que no han vuelto al Ecuador. Incluso conocemos que al menos 400 ecuatorianos han muerto en la frontera. Hace un mes tuvimos en una sola semana 12 ecuatorianos muertos. Es importante mencionar la característica de esta segunda oleada migratoria. A diferencia de la primera, en esta se está utilizando a los niños como pasaportes de entrada.

¿Cómo opera?

Los coyoteros les dicen a los migrantes que si llevan a los niños no les van a negar la entrada a EE.UU. Eso es completamente falso, porque cuando ellos llegan a la frontera inicia un proceso, pero al final son deportados.

¿A qué se están enfrentando estos niños cuando cruzan las fronteras?

La información que nos llega es que a las niñas les ponen inyecciones para que no puedan quedar embarazadas en casos de abusos sexuales. Los niños que son rescatados por las patrullas migratorias son trasladados a centros o refugios de México y EE.UU.

Yo he hablado con psicólogos de estos sitios y nos comentan que los menores llegan con lesiones físicas como quemaduras, sarna, piojos y también daños psicológicos.

¿Qué tipo de daños psicológicos tienen?

Hay niños que ya no hablan. Tienen pesadillas en las noches. Lo peor es que ellos vuelven a Ecuador y los papás les vuelven a enviar.

¿Qué hacer para evitar que esto ocurra?

Se necesita una reactivación económica urgente.

¿Instaurar visa a México no es una solución?

No. El visado no va a parar la migración. Lo único que va a suceder es que las travesías sean más riesgosas. La gente ya no va a llegar a México, pero va a llegar a Guatemala. Allí cruzan ríos en boyas. Hay mafias de tratas de mujeres. Las explotan sexualmente y luego las asesinan.

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar eso?

Yo pensé que el viaje del presidente Guillermo Lasso a México era para tratar esta problemática. Pensé que iba a averiguar sobre los niños , mujeres y los fallecidos. Pero al final no fue así.