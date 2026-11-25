Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

Un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes de grupos irregulares y efectivos del Ejército Ecuatoriano culminó con la desarticulación de una base logística vinculada a economías ilícitas y minería ilegal en el sector Mina El Olivo, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. Según el reporte militar difundido este miércoles 25 de noviembre de 2026, los atacantes huyeron de la zona tras la maniobra de respuesta de los uniformados.

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Cómo era el campamento vinculado a la minería ilegal en Urcuquí

Luego de asegurar el perímetro en Mina El Olivo, el personal militar ubicó una instalación clandestina utilizada para sostener actividades de minería ilegal. De acuerdo con el informe oficial, el sitio estaba estructurado con ocho cambuches y contaba con capacidad para alojar a aproximadamente 25 combatientes.

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Qué armamento y prendas militares se decomisaron tras el tiroteo

Durante el registro del campamento asociado a la minería ilegal, se levantaron municiones, accesorios de fusil y vestimenta de uso táctico, además de un documento de identificación extranjero:

Municiones: 160 cartuchos calibre 7.62 milímetros y 92 municiones calibre 5.56 milímetros en cinta eslabonada.

160 cartuchos calibre 7.62 milímetros y 92 municiones calibre 5.56 milímetros en cinta eslabonada. Accesorios de arma: tres alimentadoras para fusil FAL.

tres alimentadoras para fusil FAL. Equipamiento y uniformes: un chaleco táctico, una mochila militar, prendas de vestir de color negro características de estas agrupaciones y un uniforme de origen colombiano.

un chaleco táctico, una mochila militar, prendas de vestir de color negro características de estas agrupaciones y un uniforme de origen colombiano. Identificación y comunicaciones: una cédula de ciudadanía colombiana a nombre de Jorge C., junto con dos teléfonos celulares y dos cargadores.

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Qué equipos logísticos y herramientas de extracción fueron hallados

En el mismo sector de Urcuquí se incautaron insumos para la permanencia de personas en la zona, herramientas para la extracción ilícita de minerales y sustancias sujetas a fiscalización:

Campamento y víveres: 12 carpas tipo iglú, 10 colchonetas, 12 mochilas, cobijas, 100 metros de plástico negro, siete cocinetas industriales, dos cilindros de gas y vestimenta civil.

12 carpas tipo iglú, 10 colchonetas, 12 mochilas, cobijas, 100 metros de plástico negro, siete cocinetas industriales, dos cilindros de gas y vestimenta civil. Extracción mineral: herramientas varias empleadas en labores de minería ilegal .

herramientas varias empleadas en labores de . Sustancias: aproximadamente 50 gramos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (presunta marihuana).

Cuál fue el impacto económico y el trámite de las evidencias

La intervención en Imbabura representa una afectación económica estimada en 35 000 dólares para las estructuras criminales que financian estas operaciones. Todos los indicios decomisados fueron entregados a las autoridades competentes para el inicio de los trámites legales correspondientes.

Militares desmantelan campamento de minería ilegal en Urcuquí; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde ocurrió el enfrentamiento armado vinculado a la minería ilegal en Imbabura? El cruce de disparos y la desarticulación del campamento irregular ocurrieron en el sector Mina El Olivo, ubicado en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura.

De acuerdo con el primer párrafo y el apartado Cómo era el campamento vinculado a la minería ilegal en Urcuquí, durante el rastrillaje los uniformados fueron atacados por presuntos integrantes de grupos armados irregulares, quienes huyeron del sector tras la reacción militar. ❓ ¿Cuántas personas podían alojarse en el campamento desmantelado en Urcuquí? La base logística clandestina estaba estructurada con ocho cambuches y tenía capacidad para albergar a aproximadamente 25 combatientes.

Según se detalla en Cómo era el campamento vinculado a la minería ilegal en Urcuquí y Qué equipos logísticos y herramientas de extracción fueron hallados, en el lugar se encontraron 12 carpas tipo iglú, 10 colchonetas, 12 mochilas, cobijas y siete cocinetas industriales. ❓ ¿Qué municiones y evidencias se incautaron en la operación de Imbabura? Se decomisaron 160 municiones calibre 7.62 mm, 92 municiones calibre 5.56 mm, tres alimentadoras para fusil FAL, un uniforme colombiano y una cédula colombiana a nombre de Jorge C.

Conforme consta en Qué armamento y prendas militares se decomisaron tras el tiroteo, también se levantaron un chaleco táctico, prendas de color negro, dos teléfonos celulares, dos cargadores y cerca de 50 gramos de presunta marihuana. ❓ ¿Qué relación tenía el campamento con la minería ilegal en la zona? El sitio funcionaba como una base logística vinculada a economías ilícitas y contaba con diversas herramientas empleadas para la extracción ilícita de minerales.

Como se indica en Qué equipos logísticos y herramientas de extracción fueron hallados, el operativo permitió retirar tanto el equipamiento logístico de permanencia en el campamento como los implementos usados en la actividad extractiva irregular. ❓ ¿A cuánto asciende la afectación económica calculada por este operativo? La operación representa una afectación económica estimada en 35 000 dólares para las estructuras criminales que financian estas actividades en Imbabura.

Bajo la sección Cuál fue el impacto económico y el trámite de las evidencias, se precisa que todos los objetos, municiones y documentos hallados en Mina El Olivo fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales respectivos.

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