Fuerzas Armadas destruyen campamentos de minería ilegal en Carchi e Imbabura

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

Las Fuerzas Armadas destruyeron dos campamentos vinculados con actividades de minería ilegal en Carchi e Imbabura, durante operaciones ejecutadas en los sectores de El Chical, en Tulcán, y Mina Nueva, en Urcuquí. En ambos puntos se decomisaron equipos, combustibles, herramientas y material utilizado para la extracción de minerales.

Fuerzas Armadas destruyen campamentos de minería ilegal en Carchi

La primera intervención se realizó en El Chical, cantón Tulcán, en la frontera norte. Soldados del Ejército localizaron un campamento clandestino que, según las Fuerzas Armadas, era utilizado para actividades de minería ilegal.

En el sitio se encontraron y destruyeron los siguientes materiales:

6 generadores de luz

3 rotomartillos

5 poleas

43 tacos artesanales tipo salchicha elaborados con urea

4 bombas de agua

2 sopladores de aire

1 ventilador de aire

10 galones de gasolina

400 metros de cable eléctrico

50 metros de plástico negro

10 herramientas

2 sacos de urea

Las Fuerzas Armadas señalaron que la destrucción de estos equipos busca reducir la capacidad logística de las estructuras dedicadas a la minería ilegal y limitar su operación en la frontera norte.

𝑺𝒐𝒍𝒅𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒍𝒂𝒏 𝒄𝒂𝒎𝒑𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓í𝒂 𝒊𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒏𝒐𝒓𝒕𝒆 #Carchi | Las FF.AA., mediante soldados del Ejército realizaron una operación militar en el sector El Chical, cantón Tulcán, lugar dónde localizaron y desmantelaron un campamento clandestino utilizado para actividades de minería ilegal. En el lugar se encontraron y destruyeron los siguientes materiales: * 6 generadores de luz. * 3 rotomartillos. * 5 poleas. * 43 tacos tipo salchicha artesanales elaborados con urea. * 4 bombas de agua. * 2 sopladores de aire. * 1 ventilador de aire. * 10 galones de gasolina. * 400 metros de cable eléctrico. * 50 metros de plástico negro. * 10 herramientas varias. * 2 sacos de urea. Con esta acción se debilita la capacidad logística de las estructuras dedicadas a la minería ilegal y se protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. #EjércitoECU #ToqueDeQueda — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) November 2, 2026

Campamento clandestino también fue destruido en Imbabura

Una segunda operación militar se desarrolló en el sector Mina Nueva, cantón Urcuquí, en Imbabura.

En ese punto, soldados del Ejército localizaron un campamento y una infraestructura clandestina que presuntamente eran utilizados para el procesamiento de material aurífero.

Entre los elementos hallados constaban:

1 chancha

1 motor de polea

400 sacos de material aurífero

1 bomba de agua

6 bandas de polea

2 monturas para transporte en mula

4 jáquimas

8 alfombras

2 palas

1 caja de herramientas

100 metros de manguera

1 polea

100 costales vacíos

200 metros de soga

1 martillo

1 reservorio de agua con ácido

8 canecas con gasolina

6 canecas con peróxido de hidrógeno

50 rulimanes para chancha

Todo el material fue destruido e inhabilitado en el lugar, de acuerdo con las Fuerzas Armadas.

𝑺𝒐𝒍𝒅𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒏 𝒍𝒂 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎í𝒂 𝒊𝒍í𝒄𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓í𝒂 𝒊𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝑰𝒎𝒃𝒂𝒃𝒖𝒓𝒂 #Imbabura | Durante operaciones militares en el sector Mina Nueva, cantón Urcuquí, FF.AA., mediante el empleo de soldados del Ejército localizaron un campamento y una infraestructura clandestina utilizada presuntamente para el procesamiento de material aurífero, vinculados a actividades de minería ilegal. En el lugar se identificaron y destruyeron los siguientes materiales: * 1 chancha. * 1 motor de polea. * 400 sacos de material aurífero. * 1 bomba de agua. * 6 bandas de polea. * 2 monturas de transporte para mula. * 4 jáquimas. * 8 alfombras. * 2 palas. * 1 caja de herramientas. * 100 metros de manguera. * 1 polea. * 100 costales vacíos. * 200 metros de soga. * 1 martillo. * 1 reservorio de agua con ácido. * 8 canecas azules con gasolina. * 6 canecas azules con peróxido de hidrógeno. * 50 rulimanes para chancha. Todo el material fue destruido e inhabilitado en el sitio, debilitando la capacidad operativa y logística de las estructuras dedicadas a esta actividad ilícita y generando una importante afectación a sus economías ilegales. #EjércitoECU #ToqueDeQueda — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) November 2, 2026

Las operaciones en Carchi e Imbabura se concentraron en infraestructura y equipos utilizados presuntamente para sostener actividades de minería ilegal, con el objetivo de afectar su capacidad operativa y económica.

❓ ¿Dónde se destruyeron los campamentos de minería ilegal?

Los operativos se realizaron en El Chical, Carchi, y Mina Nueva, Imbabura.

En ambos sectores, militares localizaron infraestructura y equipos presuntamente destinados a actividades mineras ilegales.

❓ ¿Qué encontraron los militares en Carchi?

En El Chical encontraron generadores, rotomartillos, bombas de agua y explosivos artesanales elaborados con urea.

También se localizaron combustible, cable eléctrico y otras herramientas.

❓ ¿Qué encontraron en Imbabura?

En Mina Nueva se encontraron 400 sacos de material aurífero, maquinaria, combustibles y sustancias utilizadas para procesamiento.

Además, había una infraestructura clandestina que fue destruida.

❓ ¿Qué pasó con el material incautado?

Los equipos y materiales fueron destruidos o inhabilitados en los sitios de los operativos.

Las Fuerzas Armadas señalaron que la medida busca afectar la capacidad logística de estas estructuras.

❓ ¿Qué objetivo tienen estas operaciones?

Las intervenciones buscan reducir la actividad de minería ilegal y afectar sus economías.

También apuntan a proteger recursos naturales y disminuir el impacto ambiental.