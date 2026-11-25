Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

El Ejército Ecuatoriano ejecutó operaciones militares el 24 y 25 de noviembre contra la minería ilegal y el tráfico de combustible en Pastaza y Napo. Las intervenciones permitieron inhabilitar maquinaria, equipos de succión y materiales que, de acuerdo con la institución, utilizaban para actividades ilícitas en la Amazonía ecuatoriana.

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Ejército interviene en Napo y Pastaza por minería ilegal

Las operaciones militares se desarrollaron en el sector de San Francisco de Punín, en el cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, y en el sector de Arosemena Tola, en Napo.

El Ejército explicó que las intervenciones partieron de información de Inteligencia Militar, que permitió realizar un reconocimiento de los sectores e identificar los equipos destinados a la extracción ilegal de recursos minerales.

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Durante las operaciones, el personal militar localizó maquinaria pesada, motores de succión, combustible y tanques de almacenamiento.

Maquinaria y combustible que encontró el Ejército

Entre los equipos y materiales que constan en el reporte militar figuran:

Una excavadora.

Dos clasificadoras.

Dragas.

Cuatro motores de succión de 10 caballos de fuerza (HP).

Un motor de succión de alta presión de 50 HP.

500 galones de diésel.

Dos tanques de almacenamiento de combustible tipo bulk tank.

𝑷𝒂𝒔𝒕𝒂𝒛𝒂 𝒚 𝑵𝒂𝒑𝒐: 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒉𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒊́𝒂 𝒊𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍 Se inhabilitó 1 excavadora, 2 clasificadoras, 4 dragas, 5 motores de succión y se decomisaron 500 galones de diésel y 2 tanques de almacenamiento. Con una afectación económica estimada de USD 131.500 a las actividades vinculadas con la minería ilegal. 🔎 Conozca los detalles aquí: https://t.co/E5mVBxPymo #EjércitoEcuatoriano — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) November 25, 2026

El reporte del Ejército no detalló la distribución de la maquinaria y los materiales encontrados en cada provincia. Tampoco precisó si las intervenciones dejaron personas detenidas.

Minería ilegal registra una afectación de 131 500 dólares

El Ejército Ecuatoriano estimó que las operaciones en Pastaza y Napo representan una afectación económica de 131 500 dólares a las actividades relacionadas con la minería ilegal.

La institución militar señaló que la inhabilitación de los equipos afecta la capacidad logística y operativa de quienes desarrollan estas actividades en la Amazonía.

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Las intervenciones estuvieron a cargo de la Brigada de Selva Número 17 Pastaza, unidad militar que ejecuta operaciones de ámbito interno contra las economías criminales.

El Ejército indicó que estas acciones también tienen como objetivo proteger los recursos naturales y preservar el medioambiente en los sectores donde identifica actividades de minería ilegal.

La institución señaló que mantiene las operaciones militares en territorio amazónico para combatir estas actividades ilícitas.

Información relacionada sobre la minería ilegal

Ejército golpea minería ilegal en Pastaza y Napo; preguntas frecuentes

❓¿Dónde realizó el Ejército operativos contra la minería ilegal en la Amazonía? Las intervenciones se ejecutaron en San Francisco de Punín, en el cantón Santa Clara, Pastaza, y en el sector de Arosemena Tola, en Napo.

El Ejército señaló que las operaciones se realizaron con base en información de Inteligencia Militar. ❓¿Qué maquinaria encontró el Ejército durante los operativos? Entre los equipos reportados constan una excavadora, dos clasificadoras, dragas y varios motores de succión.

También se localizaron cuatro motores de 10 HP y un motor de alta presión de 50 HP. ❓¿Cuánto combustible fue encontrado durante las operaciones? El reporte militar menciona 500 galones de diésel y dos tanques de almacenamiento de combustible tipo bulk tank.

El Ejército no detalló cómo se distribuyeron estos materiales entre Pastaza y Napo. ❓¿Cuál fue la afectación económica reportada por el Ejército? La institución estimó una afectación económica de 131 500 dólares a las actividades relacionadas con la minería ilegal.

Según el Ejército, la inhabilitación de los equipos reduce la capacidad logística y operativa de estas actividades. ❓¿Hubo personas detenidas durante los operativos? El reporte proporcionado no precisa si las intervenciones dejaron personas detenidas.

La información se concentra en la maquinaria, los equipos y el combustible localizados e inhabilitados durante las operaciones.

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