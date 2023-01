Paola es descrita por su familia como una persona con carácter y muy alegre. Uno de sus sueños era ser madre de familia. Foto: Cortesía

Ana Belén Rosero

Familiares, amigos y habitantes de Sangolquí realizaron una marcha por las calles de esa ciudad para exigir justicia por el presunto femicidio de Paola O., de 35 años.

El crimen ocurrió el 2 de enero de 2023, cuando dos hombres apuñalaron a la mujer en 11 ocasiones. Ella fue atacada dentro de su vehículo. Todo quedó registrado en videos de cámaras de seguridad.

La tarde del 6 de enero del 2022, decenas de personas recorrieron las calles de Sangolquí. Exigían mayor seguridad y justicia por el femicidio de Paola.

Los asistentes a la marcha tenían globos blancos, vuvuzelas, y pancartas con el rostro de la víctima y frases relacionadas con ese femicidio. Además, las personas gritaban consignas para que ya no hayan más femicidios en el Ecuador . "No más muertes, no más violencia" o "Nos queremos vivas", decían.

Las investigaciones

Inicialmente, este caso se denunció como un presunto robo con muerte, pues los sospechosos atacaron a Paola y se llevaron USD 600 y una cadena de oro.

Sin embargo, las investigaciones determinaron que el esposo de Paola sería la persona que planeo el crimen. En videos de las cámaras de seguridad del sector se ve cómo el esposo de la víctima desbloquea el seguro de la puerta del auto con el control remoto y enseguida los dos desconocidos ingresan al auto para apuñalarla.

Actualmente, el esposo está detenido y la Fiscalía lo procesa penalmente como presunto autor intelectual del delito de femicidio. Además, le dictaron prisión preventiva durante la audiencia de formulación de cargos.

Según la Fiscalía, a pesar de que Paola se desangraba en el auto, su esposo no la socorrió de inmediato. En su versión, el procesado dijo que apuñalaron a su esposa por robarle USD 600 y una cadena de oro, cuando él compraba comida rápida.

El sospechoso también dijo que al regresar al auto y verla ensangrentada trató de comunicarse al ECU 911, pero que no pudo explicarles su ubicación exacta.

Entonces, habría llamado a sus familiares, quienes llegaron en ocho minutos al lugar. Al ver la escena, la llevaron al hospital ubicado a dos cuadras del lugar de los hechos.

