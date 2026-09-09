Los exfuncionarios de Ecuador sancionados por Estados Unidos tras la visita de Rubio

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

La política internacional estadounidense endureció sus medidas contra la corrupción vinculada a organizaciones criminales este miércoles 9 de septiembre de 2026. A través del Departamento de Estado, Washington difundió los nombres de los exfuncionarios de Ecuador sancionados por Estados Unidos, declarándolos formalmente inelegibles para ingresar a territorio norteamericano junto con sus familiares directos debido a su participación en actos de corrupción significativa.

Quiénes son los exfuncionarios de Ecuador sancionados por Estados Unidos

El pronunciamiento del gobierno estadounidense alcanza a siete exservidores públicos vinculados a los casos judiciales conocidos como Metástasis y Purga.

La medida retira el acceso a visados a:

Pablo Ramírez Erazo , exdirector de la autoridad penitenciaria;

, exdirector de la autoridad penitenciaria; Wilman Terán Carrillo , exjuez de la Corte Nacional de Justicia;

, exjuez de la Corte Nacional de Justicia; Ronaldo Xavier Guerrero Cruz , exjuez penal del Consejo de la Judicatura;

, exjuez penal del Consejo de la Judicatura; Pablo Bolívar Muentes Alarcón , exasambleísta.

, exasambleísta. María Fabiola Gallardo Ramia , expresidenta de la Corte Provincial de Guayas;

, expresidenta de la Corte Provincial de Guayas; Johann Marfetán Medina , exjuez penal de la Corte Provincial de Guayas; y

, exjuez penal de la Corte Provincial de Guayas; y Mayra Carolina Salazar Merchán, exfuncionaria de relaciones públicas de esa misma entidad de justicia.

Sobornos y manipulación judicial a favor de bandas y cárteles

De acuerdo con las conclusiones del Departamento de Estado, Ramírez, Terán y Guerrero utilizaron sus cargos para aceptar sobornos provenientes de grupos vinculados a organizaciones narcoterroristas.

A cambio de esos pagos ilícitos, los exfuncionarios interfirieron en procesos judiciales, electorales y públicos para beneficiar a agrupaciones ecuatorianas alineadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Choneros y Los Lobos.

En el caso de Muentes, Gallardo, Marfetán Medina y Salazar, la entidad estadounidense determinó que manipularon causas en los tribunales con el objetivo directo de beneficiar a estructuras como Los Choneros y el Cártel de Sinaloa, además de favorecer a sus facilitadores delictivos en el país. El informe añade que estas actuaciones comprometieron gravemente la seguridad de Estados Unidos al alimentar el tráfico ilícito y envenenar a las comunidades estadounidenses.”

Advertencia directa de Washington a funcionarios públicos

“El Departamento de Estado remarcó que mantendrá activas todas las herramientas legales disponibles para negar el ingreso a narcoterroristas, a sus facilitadores corruptos y a sus familiares inmediatos. En su declaratoria oficial, Washington emitió un mensaje contundente contra actos similares en la región: ‘A cualquier funcionario extranjero que abuse de forma corrupta de su cargo público para obtener ganancias financieras personales: Estados Unidos los encontrará y los expondrá’.”

Anuncios de Marco Rubio en Quito y entrega de recursos

El anuncio se formalizó pocas horas después de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sostuviera un encuentro oficial con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet. Durante su intervención, Rubio ratificó las medidas contra los exfuncionarios del Estado que traicionaron sus deberes para cooperar con grupos terroristas.

Registro diplomático de sanciones previas contra actores políticos

Las medidas emitidas este día se incorporan al balance histórico elaborado por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. En ese registro constan resoluciones de la Sección 7031(c) por corrupción significativa aplicadas al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz en marzo de 2022, y a los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas en octubre de 2024, con restricciones extensivas a sus familiares.

En el plano judicial federal de Estados Unidos constan la condena penal contra el excontralor Carlos Pólit por lavado de dinero, la admisión de culpabilidad de John Pólit y la condena a Juan Ribas Domenech, exdirector de Seguros Sucre.

Preguntas frecuentes sobre las sanciones a exfuncionarios ecuatorianos por parte de Estados Unidos

❓ ¿Quiénes son los exfuncionarios de Ecuador sancionados por EE. UU. tras la visita de Marco Rubio?

Pablo Ramírez Erazo, Wilman Terán Carrillo, Ronaldo Xavier Guerrero Cruz, Pablo Bolívar Muentes Alarcón, María Fabiola Gallardo Ramia, Johann Marfetán Medina y Mayra Carolina Salazar Merchán.

Las siete personas procesadas en casos judiciales nacionales fueron catalogadas como inelegibles para ingresar a territorio estadounidense junto a sus familiares directos.

❓ ¿Qué advertencia textual emitió Estados Unidos contra funcionarios corruptos?

“A cualquier funcionario extranjero que abuse de forma corrupta de su cargo público para obtener ganancias financieras personales: Estados Unidos los encontrará y los expondrá”.

La advertencia fue incluida en el comunicado oficial emitido por el Departamento de Estado al revelar las sanciones contra los exoperadores judiciales ecuatorianos.

❓ ¿Qué efecto legal tienen estas sanciones sobre los implicados y sus familias?

La prohibición general y restricción inmediata de visados para ingresar a los Estados Unidos.

La resolución responde a la determinación del Departamento de Estado sobre su presunta participación en actos de corrupción significativa vinculada a organizaciones terroristas extranjeras.

❓ ¿A qué grupos delictivos beneficiaron según las conclusiones del Departamento de Estado?

A Los Choneros, Los Lobos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Washington concluyó que los exfuncionarios recibieron sobornos a cambio de interferir en procesos judiciales, electorales y públicos en favor de estas redes delictivas.

❓ ¿A qué causas judiciales pertenecen los exfuncionarios sancionados en Ecuador?

A los casos Metástasis y Purga, radicados en el sistema de justicia penal de Ecuador.

Las investigaciones indagan esquemas de manipulación de fallos judiciales en cortes provinciales y nacionales, así como irregularidades en la administración del sistema penitenciario.

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