¿Por qué el uniforme de la Fuerza Espacial de Donald Trump desató críticas en redes?

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el 6 de septiembre de 2026 una imagen generada con inteligencia artificial que muestra el posible nuevo uniforme de la Fuerza Espacial de EE. UU.

La propuesta generó controversia global. La medida busca definir la identidad visual de esta rama militar en plena expansión espacial.

Esta propuesta se suma a otros gestos simbólicos de su administración, como el lanzamiento de piezas numismáticas de un dólar emitidas con la imagen de Donald Trump para conmemorar su mandato.

🚀 ¿En qué se inspira la propuesta de Donald Trump?

Uniforme de la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

Donald Trump afirmó en su red social Truth Social que el diseño se inspira en la disciplina de la película ‘Starship Troopers’ y en el personaje Darth Vader, según información recogida por DW.

El boceto digital presenta un traje en tonos negro y gris, cuello alto, cinturón, botas hasta la rodilla y gorro militar.

La publicación causó una ola de reacciones inmediatas en plataformas digitales.

Diversos usuarios de redes sociales y portales como Newsweek y The Independent criticaron las semejanzas con la indumentaria utilizada por las SS en la Segunda Guerra Mundial y los oficiales del Imperio Galáctico en la saga ‘Star Wars’.

🎬 El origen cinematográfico del diseño militar

La película ‘Starship Troopers’, dirigida en 1997 por Paul Verhoeven, utiliza intencionalmente la estética fascista para realizar una crítica social, según detalló un análisis publicado por El País.

El cineasta neerlandés explicó que la cinta es una sátira de la propaganda nazi y del militarismo exaltado basándose en la novela de Robert A. Heinlein.

Paul Verhoeven recreó en el filme escenas inspiradas en el documental propagandístico ‘El triunfo de la voluntad’, de Leni Riefenstahl, como reseñó El País.

El director señaló años atrás al medio Digital Spy que la historia buscaba mostrar de forma implícita cómo una sociedad puede encaminarse hacia tendencias autoritarias.

🌌 Donald Trump impulsa la expansión del programa espacial

La presentación de la vestimenta no aclara si se trata del modelo definitivo o de una propuesta conceptual de Donald Trump, según reportó la agencia EFE.

La publicación ocurrió poco después de que el mandatario difundió una imagen de la luna en Truth Social acompañada por la frase “la luna es nuestra”.

A finales de agosto de 2026, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para crear la Academia Espacial de Estados Unidos, de acuerdo con datos compartidos por DW y EFE.

La institución capacitará a astronautas, ingenieros, científicos y combatientes, quienes deberán prestar servicios en las Fuerzas Armadas o en la NASA.

El fortalecimiento de esta área militar coincide con la firma previa de decretos ejecutivos para regular los vuelos comerciales e institucionales al espacio, impulsados por la Casa Blanca.

🏛️ Reacciones e impacto en las fuerzas armadas

Hasta el momento, las autoridades militares no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la adopción formal del atuendo, según informaron DW y El País.

La discusión pública se mantiene enfocada en la simbología de las imágenes generadas por inteligencia artificial que divulga la Casa Blanca.

Donald Trump y los uniformes de la Fuerza Espacial; más preguntas sobre el tema

❓ ¿El uniforme espacial de Trump ya es oficial en la Fuerza Espacial? No está confirmado como oficial. Trump publicó un mockup generado con IA en Truth Social como propuesta “next generation”, pero la Fuerza Espacial no ha anunciado su adopción formal. ❓ ¿Qué elementos incluye el diseño del traje espacial mostrado por Trump? Incluye chaqueta y pantalón en gris carbón, cinturón negro, botas altas negras, gorro a juego y el emblema Delta de la Fuerza Espacial en solapa, manga y hebilla. La paleta oficial mencionada es “space gray, midnight black, silver gray, satin black”.

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