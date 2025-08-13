El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impulsa los vuelos comerciales al espacio.

Trump firma decreto para impulsar vuelos comerciales al espacio

Donald Trump firmó un decreto con el que se facilitarán los vuelos comerciales al espacio, una acción que definió como “un paso clave para fortalecer la industria aeroespacial privada“.

Este decreto busca agilizar los procesos de aprobación de licencias y permisos para empresas con sede en el país, promoviendo la competitividad y el liderazgo estadounidense en el sector espacial.

La medida, que podría beneficiar a compañías como SpaceX, de Elon Musk, apunta a incrementar significativamente los lanzamientos comerciales para 2030, consolidando la economía y la seguridad nacional a través de la innovación en el espacio.

Agilización de licencias y permisos

La orden ejecutiva autoriza al Secretario de Transporte, en coordinación con el Consejo de Calidad Ambiental, a eliminar o acelerar las revisiones ambientales y otros obstáculos regulatorios.

Este enfoque busca simplificar los procesos para otorgar licencias de lanzamiento y reingreso, permitiendo a las empresas operar con mayor eficiencia.

Además, el decreto establece un plazo de 150 días para que el Secretario de Comercio proponga un marco simplificado para autorizar misiones espaciales no reguladas claramente por el Tratado del Espacio Exterior de 1967.

Impulso a la innovación espacial

Sean Duffy, secretario de Transporte, destacó en su cuenta de X la visión de esta medida.

Según Duffy, el decreto refleja la importancia del espacio como un pilar para el futuro de Estados Unidos.

La orden también crea un nuevo cargo en el Departamento de Transporte para asesorar sobre innovación y desregulación en la industria espacial, además de designar un Administrador Asociado para Transporte Espacial Comercial.

Estas acciones buscan fomentar un entorno favorable para el desarrollo de nuevas actividades espaciales, como la manufactura en órbita o el reabastecimiento de combustible en el espacio.

Fortalecimiento del liderazgo estadounidense

El decreto subraya la necesidad de que Estados Unidos mantenga su ventaja competitiva frente a otras naciones en el sector espacial.

La medida se alinea con iniciativas previas de Trump, como la creación de la Fuerza Espacial y el impulso al programa de la NASA para volver a la Luna.

Con este enfoque, el país busca liderar no solo en exploración espacial, sino también en la economía global derivada de la industria aeroespacial.

