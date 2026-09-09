Irán afirma que atacó dos buques de EE. UU. y ocho petroleros en el estrecho de Ormuz

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este miércoles 9 de septiembre de 2026 que sus fuerzas atacaron dos embarcaciones estadounidenses, ocho petroleros y otros 10 barcos en el estrecho de Ormuz. Según Teherán, los ataques respondieron a una operación de Estados Unidos contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico.

El cuerpo militar iraní también aseguró que lanzó misiles contra la base estadounidense Al Azraq, ubicada en Jordania. El Ejército jordano, sin embargo, informó que destruyó 18 misiles iraníes que se dirigían hacia su territorio. Otros dos misiles cayeron en zonas despobladas, según la misma versión.

Guardia Revolucionaria reporta ataques en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria explicó en un comunicado, recogido por la agencia Tasnim, que actuó después de lo que calificó como una agresión y acciones hostiles del Ejército de Estados Unidos contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico.

Según el cuerpo militar, sus fuerzas atacaron dos embarcaciones estadounidenses y ocho petroleros. La Guardia Revolucionaria afirmó que los ataques provocaron importantes daños en esos barcos.

Además, las fuerzas iraníes señalaron que atacaron otros diez “buques infractores”. De acuerdo con su versión, esas embarcaciones intentaban atravesar una zona que Teherán considera “prohibida e insegura” dentro del estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria sostuvo que Estados Unidos “instigó y apoyó” el desplazamiento de esos barcos. El cuerpo militar no entregó información adicional sobre las embarcaciones afectadas.

Pese a la escalada de ataques, la Guardia Revolucionaria reiteró que mantiene el control sobre el estrecho. Afirmó que esa vía marítima permanece bajo la vigilancia y gestión de su Fuerza Naval.

La tensión aumenta alrededor de una ruta estratégica

El intercambio de ataques ocurrió después de que el Comando Central del Ejército de Estados Unidos informara sobre la destrucción de cinco embarcaciones vinculadas, según Washington, con la Guardia Revolucionaria iraní. Estados Unidos justificó esa acción como una respuesta a ataques anteriores de Teherán contra un buque de guerra estadounidense.

La tensión aumentó durante los últimos días alrededor del estrecho de Ormuz. Estados Unidos realizó bombardeos contra territorio y embarcaciones iraníes. Irán respondió con ataques dirigidos contra objetivos y barcos estadounidenses en Oriente Medio.

El conflicto también afecta directamente al tránsito marítimo. Irán bloqueó el estrecho de Ormuz después del inicio de la guerra, el 28 de febrero, y convirtió esa medida en una de sus principales herramientas de presión dentro del conflicto.

Por su parte, Estados Unidos estableció un cerco sobre puertos y embarcaciones iraníes. Durante las últimas semanas, Washington había conseguido recuperar parte del tráfico marítimo por el estrecho mediante una ruta meridional cercana a Omán.

Ese flujo, sin embargo, disminuyó durante los últimos días después del cruce de ataques entre ambos países. Los datos de la consultora marítima Kepler reflejan esa reducción del tráfico.

El estrecho de Ormuz permanece así en el centro de la escalada entre Irán y Estados Unidos, mientras ambos países mantienen acciones contra embarcaciones y objetivos vinculados con el conflicto.

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