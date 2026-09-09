El Pentágono niega que Irán haya alcanzado buques de EE.UU.

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) desmintió este miércoles, 9 de septiembre de 2026 que Irán haya alcanzado a dos buques de guerra estadounidenses en Oriente Medio. El mando militar calificó de “totalmente falsa” la versión sobre los ataques.

La declaración se produce en medio de una nueva escalada entre Washington y Teherán. Según EFE, ambos países han intercambiado ataques durante las últimas horas, mientras aumenta la tensión en torno al estrecho de Ormuz.

EE.UU. niega ataques iraníes contra sus buques

Centcom afirmó que ningún buque de guerra de la Marina estadounidense fue alcanzado. También señaló que los intentos de ataque atribuidos a la Guardia Revolucionaria iraní fracasaron.

El mando militar estadounidense difundió su posición a través de un mensaje publicado en X. La declaración respondió a las afirmaciones de Irán sobre ataques contra activos militares estadounidenses.

Al mismo tiempo, Centcom aseguró que las fuerzas de Estados Unidos destruyeron 10 buques cisterna iraníes durante la última semana. Washington sostiene que esas embarcaciones estaban vinculadas con una red clandestina destinada a financiar al Gobierno iraní.

Irán reporta ataques contra objetivos estadounidenses

Irán, por su parte, aseguró haber atacado una base militar estadounidense ubicada en Jordania. También afirmó haber atacado dos destructores de EE.UU. que transportaban misiles de crucero.

Teherán añadió que una decena de embarcaciones fueron atacadas en el estrecho de Ormuz. Estas acciones, según Irán, fueron una respuesta a los bombardeos estadounidenses contra cinco petroleros iraníes.

Con información de EFE

Más información sobre Irán