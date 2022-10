Leandro Norero en video dijo que tenía buenas relaciones con otros cabecillas

norero

Redacción El Comercio

Dos semanas después de que las autoridades confirmaran la muerte de Leandro Norero o conocido como alias ‘El Patrón’, se difundió un video en el que aparece hablando desde su celda, en la cárcel de Cotopaxi.

Este lunes 17 de octubre del 2022, el asambleísta Fernando Villavicencio publicó el video en su cuenta de Twitter. Allí Norero admitió que tenía buenas relaciones y diálogos con alias Fito y alias JR, cabecillas de la banda de Los Choneros.

El video habría sido grabado en julio del 2022. Norero también aseguró que él no era dueño de cárceles del país. "El video fue enviado por Leandro Norero al entonces director del SNAI, Pablo Ramírez. La exComisionada Claudia Garzón, confirmó los diálogos entre Norero, Fito y JR, que según ella buscaban la pacificación de las cárceles", escribió Villavicencio.

“Yo no soy dueño de cárceles, yo hablo con todo el mundo. Tuve la oportunidad de Fito, Junior -que hacen una vaina que con ellos no podemos ni vernos- hasta nos hemos reído. No tengo problema con ellos, si hubo un mal entendido, yo creo que todos somos seres humanos (...)”, indicó en el video.

En el video, él también se refirió a ese proceso judicial en su contra. “Yo jamás me he escondido de nada y yo voy a salir justificando mis situaciones”, indicó.

El legislador Villavicencio, además, escribió lo siguiente en su Twitter: "En un video (07-22) Leandro Norero, excabecilla de Jalisco Nueva Generación, confirma las buenas relaciones y diálogos con Fito y JR cabecillas de los Choneros (Sinaloa). ¿A quién le interesaba silenciar a la persona que hacía negocios con Xavier Jordán y políticos?".

¿Cuándo murió Norero?

El presunto narcotraficante y financista de grupos delictivos del país, Leandro Norero, fue uno de los presos que murió durante la masacre que se registró el 3 de octubre del 2022, en la cárcel de Cotopaxi. En esa ocasión no solo murió Norero sino otros 15 presos más.

En mayo de este año, Norero y otras personas más fueron procesados por el presunto delito de lavado de activos. Dentro de esa causa judicial, él tenía orden de prisión preventiva y por eso permanecía recluido en la cárcel de Cotopaxi.

Alias ‘El Patrón’ fue detenido en un operativo policial ejecutado el 25 de mayo pasado. Durante esa intervención, los uniformados decomisaron lingotes de oro, casi USD 7 millones en efectivo y armas. Por eso, un magistrado dispuso la incautación de bienes muebles e inmuebles, del dinero y el oro.

