Lasso ofrece fondos para erradicar la violencia de género de forma efectiva

Un edificio de color blanco que alberga 16 habitaciones distribuidas en cuatro pisos es el lugar donde se presume que se llevó a cabo el femicidio de la abogada María Belén Bernal. Esta infraestructura, a la que se conoce como ‘Castillo de ­Grayskull’ (nombre tomado de la serie de dibujos animados ‘He-Man’) será demolido.

El anuncio lo hizo el presidente Guillermo Lasso, este 26 de agosto de 2022, durante la ceremonia de cierre simbólico del lugar de descanso de los oficiales al interior de la Escuela Superior de Policía. En el acto pidió perdón, nuevamente, a los deudos de Bernal.

El Primer Mandatario señaló que la demolición se llevará a cabo luego de que sean recogidos todos los indicios del crimen. Añadió que en el sitio se prevé construir después una nueva estructura “más segura” para las mujeres. La intención sería crear nuevas políticas, con enfoque de género, para evitar que se repitan otros hechos violentos.

También ofreció entregar los recursos necesarios para desarrollar de manera efectiva un plan para la erradicación de la violencia contra la mujer.

Además, el Presidente ante los medios de comunicación hizo un llamado para no estigmatizar a la institución por las acciones de “un mal elemento” policial.

En el acto simbólico, Lasso estuvo acompañado del recién posesionado ministro del Interior, Juan Zapata, quien se disponía a mantener reuniones con personal y autoridades, a fin de conocer el avance de las investigaciones para dar con el paradero de Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Tanto Lasso como Zapata enfatizaron en que la búsqueda de Cáceres se debe llevar a cabo “en cualquier parte del mundo”, hasta traerlo frente a los tribunales del país para que sea juzgado.

Horas antes, en una entrevista con un canal de televisión local, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, criticó el acto simbólico. “¿Quién me garantiza que me dicen la verdad? Señor Presidente, yo no quiero cierres simbólicos, quiero verdad. ¿Qué le pasó a mi hija en la madrugada del 11 de septiembre? ¿Quiénes son los involucrados?, él (en alusión a Germán Cáceres) no pudo haberlo hecho solo”.

CIDH hace llamado al Estado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre el caso y pidió al Estado ecuatoriano que investigase y sancionase a los responsables de la desaparición y femicidio de Bernal.

“La CIDH urge al Estado a investigar con debida diligencia reforzada, a juzgar y sancionar a los responsables”, señala el comunicado del organismo. Y agregó que “dado el contexto de violencia contra las mujeres en el país, el Estado debe priorizar la adopción de medidas de prevención, atendiendo las causas estructurales”.

Además, la CIDH instó al Ecuador a asegurar el acceso a una justicia con enfoque de género y garantizar la reparación integral de las víctimas y sus familiares.

La muerte de la profesional del Derecho conmocionó al Ecuador e incluso alertó a ­varias instancias internacionales de de­rechos humanos.

Entre los más buscados

Desde ayer, el rostro y el nombre del principal sospechoso de la muerte de María Belén consta en la lista de los más buscados del país, confirmó la Dirección General de Investigación de la Policía. Allí también se menciona que es requerido por la justicia, pues está procesado por el presunto delito de femicidio.

“El apoyo ciudadano es fundamental. Si tienes alguna información comunícate al 1800 DELITO (335486). No permitiremos que actos violentos queden en la impunidad”, publicó la Policía en sus redes sociales.

También recordó que hay una recompensa de USD 20 000 a quien proporcione información real que ayude a localizar y capturar a Cáceres.

La Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley es la encargada de localizar al sospechoso de este crimen, que conmocionó a todo el país.

Cifras oficiales señalan que la Policía detuvo, entre 2021 y el 26 de septiembre de 2022, a 38 personas que estaban en la lista de los más buscados por delitos de violencia de género.

La última vez que se supo de Cáceres fue el pasado 13 de septiembre, cuando acudió a la Fiscalía a rendir su versión. Él aseguró que tuvo una discusión con su esposa y que ella tomó un taxi en la avenida Simón Bolívar. Luego de dar su versión estuvo retenido por ocho horas, hasta que fue liberado.

Las investigaciones apuntan a que él discutió y atacó a Bernal dentro de la Escuela Superior de Policía. Una testigo escuchó que la mujer pedía auxilio y luego un cadete vio que el sospechoso metía un bulto en un auto.

El 23 de septiembre de 2022, la Fiscalía procesó al esposo de Bernal por el presunto delito de femicidio. Él es investigado como autor de ese ilícito. Durante una audiencia, una jueza de garantías penales le dictó la prisión preventiva.

Antecedentes

María Belén Bernal fue vista por última vez cuando ingresó a visitar a su esposo, Germán Cáceres, en la Escuela Superior de Policía.

La abogada estuvo desaparecida once días y el 21 de septiembre la Policía halló su cuerpo en el cerro Casitagua, cerca de ese centro.

El 23 de septiembre se dictó prisión preventiva en contra de Cáceres, por el presunto delito de femicidio; él continúa prófugo.

Una audiencia

por el hábeas corpus solicitado por la cadete Joselyn S. no progresó ayer, porque la detenida desistió de la medida.

