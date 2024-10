Este 17 de octubre de 2024, Hugo Acero, reconocido experto en seguridad y con amplia experiencia en el contexto colombiano, conversó con EL COMERCIO sobre los principales retos que enfrenta Ecuador en materia de seguridad.

En su análisis, Acero comparó la situación de Ecuador con la que vivió Colombia, señalando algunos puntos críticos que requieren atención inmediata.

El experto resaltó que, aunque Ecuador está experimentando un aumento en las hectáreas de plantaciones de coca, la incidencia de este crecimiento es mínima comparada con la situación en Colombia.

En Colombia, reportes del 2022, muestran que en Colombia había 230 000 hectáreas y es posible que Colombia esté llegando a las 300 000 este año”, explicó Acero.

“La producción gruesa sigue viniendo de Colombia, que abastece el 75% del mercado internacional de cocaína“, indicó Acero.

Enfatizó la importancia de no subestimar este fenómeno y de prestar especial atención a la frontera norte, donde se han identificado plantaciones en crecimiento. Acero destacó que el problema del narcotráfico en Ecuador no es nuevo, pero sí es necesario actuar de forma proactiva para evitar que la situación se descontrole.

“Hay que tener en cuenta que el narcotráfico no solo afecta la seguridad, sino también la economía y el tejido social del país“, añadió el experto. En ese sentido, mencionó que es fundamental reforzar la cooperación internacional para hacer frente al tráfico de drogas de manera coordinada.

El experto destacó que uno de los aspectos más importantes en la política de seguridad de Ecuador es el reconocimiento del problema por parte del Gobierno. El trabajo conjunto entre varias instituciones permite avances significativos en la lucha contra la delincuencia organizada.

Otro aspecto que mencionó fue la importancia de tener una estrategia clara y bien definida para enfrentar la criminalidad. “No basta con reconocer el problema, es necesario actuar con determinación y coordinar esfuerzos para lograr resultados efectivos“, afirmó Acero.

Para Acero, es positivo que el Gobierno ecuatoriano esté proporcionando información constante sobre los operativos y los resultados en términos de reducción de homicidios y delitos violentos.

Acero subrayó que la comunicación constante no solo tiene un efecto positivo en la percepción ciudadana, sino que también puede disuadir a los grupos criminales.

Al hablar del modus operandi de los grupos delictivos, Acero explicó que su movilidad es una característica constante: “La movilidad siempre va a existir. Se presiona en una zona y se genera desplazamiento hacia otra”, indicó.

Para enfrentar este fenómeno, señaló que es necesario un esfuerzo operativo constante y una capacidad de inteligencia e investigación criminal que permita anticiparse a los movimientos de estos grupos.

El experto mencionó que, en países como Ecuador, es fundamental contar con recursos suficientes para fortalecer la inteligencia y la investigación criminal.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, Acero especificó: “estamos ante un delito transnacional, y frente a una criminalidad transnacional se requiere un enfrentamiento transnacional”.

Añadió que la cooperación con Estados Unidos es fundamental para enfrentar el narcotráfico de manera efectiva, destacando la importancia de la inteligencia y la tecnología que ese país puede aportar.

