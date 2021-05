En Guayaquil relevan al Comandante de Policía y aumentan 500 agentes más en las calles ante ola de violencia

Fernando Medina (I)

Guayaquil, Durán y Samborondón tienen un nuevo comandante de Policía. El general Fausto Buenaño inicia sus funciones este jueves 13 de mayo de 2021.

El oficial fue nombrado ayer por la comandante general de la Policía, Tannya Varela, para que dirija las acciones policiales y reduzca los actos violentos y delictivos del Puerto Principal.

Buenaño llega al cargo tras 32 años de carrera y desempeñar distintas labores en Guayas, Los Ríos, Pichincha, Napo y Santo Domingo.

El oficial reemplaza al general César Zapata, quien estuvo en el cargo cerca de ocho meses.

En la ceremonia que se oficializó el relevo de mando, la comandante Varela indicó que nuevamente a Guayaquil llegarán 500 policías para reforzar los controles.

Este contingente estará conformado por agentes de unidades especiales como el GIR, GOE, GEMA y UMO.

“Ya no sé ni el número (de policías) que hemos intervenido en Guayaquil. Tantas y cuántas veces hemos venido a intervenir la ciudad. Lo seguiremos haciendo. No vamos a dar tregua a la delincuencia. No vamos a permitir que la delincuencia siga avanzando de la manera que se está presentando”, señaló.

Según la Comandante General, la estrategia para reducir la violencia y los actos delictivos continúa siendo el fortalecimiento de las acciones de inteligencia y de investigación.

De allí que el nuevo contingente se trasladará a distritos conflictivos como Sur, Esteros, Portete y Guasmos. Además, tienen la misión de evitar más muertes violentas.