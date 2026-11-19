Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

La Fiscalía General del Estado ejecutó un operativo en Samborondón, en la provincia del Guayas, la mañana de este jueves 19 de noviembre de 2026. Las diligencias forman parte de una investigación previa por un presunto delito de lavado de activos relacionado con contratos para la comercialización de insumos médicos.

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El organismo judicial informó sobre el procedimiento a través de su cuenta oficial en la red social X. Los agentes ingresaron a un inmueble vinculado con alias ‘V’ y a las oficinas de 13 empresas que tendrían relación con esos contratos. La Fiscalía busca recopilar documentación e indicios que aporten información a las investigaciones.

Fiscalía investiga contratos de insumos médicos desde 2020

El operativo en Samborondón guarda relación con una investigación que comenzó en 2020 por el presunto delito de delincuencia organizada. En esa causa, la Fiscalía indaga posibles irregularidades y supuestos sobreprecios en contratos para la venta de insumos médicos.

Según la institución, el proceso incluye a Pablo M. y Xavier J. Este último también fue llamado a juicio dentro del caso Magnicidio Fernando Villavicencio.

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Las nuevas diligencias buscan profundizar las pesquisas sobre las actividades de las empresas y establecer si existe alguna vinculación con operaciones relacionadas con el presunto lavado de activos.

La Fiscalía no presentó estos allanamientos como una investigación aislada. Por el contrario, los relacionó con las pesquisas que comenzaron hace seis años, en las que el organismo judicial analiza posibles anomalías en la contratación y comercialización de insumos médicos.

Peritos recopilan documentos en los inmuebles allanados

Como parte del operativo, los peritos de la Fiscalía ingresaron a los inmuebles para revisar sus instalaciones, buscar documentación y recopilar indicios que puedan contribuir al desarrollo de la investigación previa.

Las imágenes que difundió la institución muestran a los funcionarios mientras inspeccionan diferentes espacios y recaban elementos. Los procedimientos abarcan tanto la vivienda vinculada con alias ‘V’ como las oficinas de las 13 empresas relacionadas con los contratos de insumos médicos.

La información que recopilen los peritos permitirá a la Fiscalía reunir nuevos elementos sobre las actividades de estas compañías y examinar su posible relación con los hechos que investiga.

El organismo judicial comunicó que las diligencias se desarrollan en Samborondón, pero hasta la mañana de este jueves no había informado sobre personas detenidas durante el operativo.

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Tampoco había revelado la identidad de alias ‘V’, cuyo inmueble figura entre los lugares intervenidos por los agentes fiscales.

La investigación se mantiene en fase previa por el presunto lavado de activos. Las diligencias buscan obtener información que permita esclarecer las posibles operaciones irregulares relacionadas con los contratos de venta de insumos médicos.

#AHORA | #Guayas: #FiscalíaEc lidera un operativo en #Samborondón, por una investigación previa por posible #LavadoDeActivos. Las diligencias se ejecutan en el inmueble de alias “V” y en las oficinas de 13 empresas relacionadas con contratos para la venta de insumos médicos. https://t.co/ouwayE0Pwb — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 19, 2026

Allanamientos en Guayas por supuesto lavado de activos, preguntas y respuestas

1. ❓ ¿Por qué la Fiscalía realizó allanamientos en Samborondón este 19 de noviembre de 2026? La Fiscalía ejecutó allanamientos por una investigación previa por presunto lavado de activos, relacionada con contratos para la venta de insumos médicos.

Las diligencias se desarrollaron en un inmueble vinculado con alias ‘V’ y en las oficinas de 13 empresas que tendrían relación con esos contratos. 2. ❓ ¿Qué lugares allanó la Fiscalía en Samborondón? La Fiscalía intervino una vivienda vinculada con alias ‘V’ y las oficinas de 13 empresas.

Durante el operativo, los peritos ingresaron a los inmuebles para revisar sus instalaciones, buscar documentos y recopilar indicios que puedan aportar elementos a la investigación. 3. ❓ ¿Qué relación tienen los allanamientos en Samborondón con la investigación de 2020? Los procedimientos se relacionan con una investigación iniciada en 2020 por presunta delincuencia organizada.

En esa causa, la Fiscalía indaga posibles irregularidades y supuestos sobreprecios en contratos para la venta de insumos médicos. El organismo procesa a Pablo M. y Xavier J., este último llamado a juicio en el caso Magnicidio FV. 4. ❓ ¿Qué busca la Fiscalía con los allanamientos a las 13 empresas? La Fiscalía busca documentación e indicios sobre las actividades de las empresas y su posible vinculación con operaciones relacionadas con el presunto lavado de activos.

Los peritos recopilan información en los inmuebles intervenidos. Las diligencias forman parte de una investigación previa que busca esclarecer posibles operaciones irregulares relacionadas con contratos de insumos médicos. 5. ❓ ¿Hay personas detenidas por los allanamientos de la Fiscalía en Samborondón? Hasta la mañana del 19 de noviembre de 2026, la Fiscalía no había informado sobre personas detenidas.

El organismo tampoco había revelado la identidad de alias ‘V’, cuyo inmueble figura entre los lugares allanados. Las diligencias continúan dentro de la investigación previa por presunto lavado de activos.

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