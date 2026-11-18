Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (DINASED) de la Zona 8, informó este 18 de noviembre de 2026 sobre la detención de un ciudadano considerado Objetivo Criminal Priorizado (OCP), presuntamente vinculado al asesinato de un policía en servicio activo ocurrido el 29 de octubre de 2026 en Durán.

Según la información policial, el hecho ocurrió en una cancha ubicada en la ciudadela Primavera 2, donde el uniformado, de 44 años, habría sido interceptado por varios individuos que intentaron sustraerle su arma de dotación.

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Investigación condujo a captura de sospechoso de asesinato a policía

Durante una rueda de prensa, el Walter Fernando Villarroel Trujillo, comandante de la Zona 8, señaló que las primeras investigaciones apuntaron a un intento de robo.

“Las primeras indagaciones nos decía que el policía que se trasladaba a su lugar de trabajo, y delincuentes por tratarle de asaltarle y quitarle su armamento en dotación, lamentablemente falleció”, manifestó.

El oficial indicó que, tras el hecho, la Policía realizó diligencias investigativas apoyadas por sistemas de control y monitoreo, así como allanamientos en el sector de Primavera 2, donde se localizaron prendas de vestir e indicios relacionados con el caso.

“Llegando a realizar allanamientos en el sector de Primavera 2 del Distrito Durán; donde se localizaron prendas de vestir y otros indicios de interés investigativo”, añadió.

La captura se realizó en Guayaquil

La Policía informó que, una vez obtenida la boleta de detención correspondiente, personal de la DINASED, junto con unidades tácticas, ejecutó un operativo en el Distrito Pascuales, en el sector Bastión Norte, en Guayaquil, donde ubicó al ciudadano requerido por las investigaciones.

El detenido fue identificado por la institución como Bohórquez W., de 20 años y nacionalidad ecuatoriana. De acuerdo con la Policía, no registra antecedentes penales.

Villarroel señaló que los investigadores presumen que el sospechoso se encontraba oculto en una vivienda donde residiría su pareja sentimental.

Indicios recopilados por los investigadores

Entre los indicios presentados por la Policía constan tres vainas percutidas calibre 380, una bala deformada, un teléfono celular, un pantalón deportivo negro, una camiseta tipo polo azul marino, un par de zapatos deportivos negros y una caja de cartón con 26 cartuchos calibre 380.

Además, el comandante indicó que el teléfono celular será sometido a pericias dentro del proceso investigativo.

“Acá pretendemos nosotros obtener mejor información para el esclarecimiento del hecho y ya vamos a nosotros a seguir buscando si estuvieran otras personas vinculadas”, señaló.

Investigación sobre asesinato a policía continúa

La Policía indicó que el detenido fue puesto a órdenes de la autoridad competente para el desarrollo de las diligencias judiciales correspondientes. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del hecho y establecer si existen más personas involucradas.

Consultado sobre la posible motivación del crimen, Villarroel indicó que la hipótesis inicial apunta a un intento de robo del arma de dotación del uniformado, aunque señaló que esta versión deberá ser corroborada dentro del proceso investigativo.

“Eso es lo que en primera instancia nosotros hemos podido detectar y por eso es que se continuó con las investigaciones. Ahora ya con él hoy detenido, ya cuando realice sus versiones, nosotros vamos a confirmar eso”, manifestó.

Detienen a sospechoso de asesinato a Policía en Durán; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién fue detenido por el asesinato de un policía en Durán? La Policía Nacional detuvo a Bohórquez W., de 20 años, considerado Objetivo Criminal Priorizado (OCP) y presuntamente vinculado al asesinato de un policía en servicio activo.

La captura fue anunciada el 18 de noviembre de 2026 por la DINASED de la Zona 8. El sospechoso es de nacionalidad ecuatoriana, no registra antecedentes penales y fue puesto a órdenes de la autoridad competente. ❓ ¿Cuándo y dónde ocurrió el asesinato del policía en Durán? El asesinato ocurrió el 29 de octubre de 2026, en una cancha ubicada en la ciudadela Primavera 2, en Durán, provincia del Guayas. La víctima era un policía en servicio activo de 44 años que se trasladaba a su lugar de trabajo cuando habría sido interceptado por varios individuos. La hipótesis inicial de los investigadores apunta a un intento de robo de su arma de dotación. ❓ ¿Dónde fue capturado el sospechoso del asesinato del policía en Durán? El sospechoso fue capturado en el sector Bastión Norte, perteneciente al Distrito Pascuales, en Guayaquil. Agentes de la DINASED, en coordinación con unidades tácticas, ejecutaron el operativo tras obtener la correspondiente boleta de detención. Según el comandante de la Zona 8, Walter Fernando Villarroel Trujillo, se presume que el investigado permanecía oculto en una vivienda donde residiría su pareja sentimental. ❓ ¿Qué evidencias encontró la Policía durante la investigación del asesinato en Durán? La Policía recopiló tres vainas percutidas calibre 380, una bala deformada, un teléfono celular, prendas de vestir, zapatos deportivos y 26 cartuchos calibre 380.

Los investigadores realizaron allanamientos en Primavera 2, donde localizaron indicios relacionados con el caso. El teléfono celular será sometido a pericias para obtener información que contribuya al esclarecimiento del crimen y permita identificar a otros posibles involucrados. ❓ ¿Por qué habrían asesinado al policía en Durán? La principal hipótesis de la Policía Nacional apunta a que el uniformado habría sido asesinado durante un intento de robo de su arma de dotación.

El comandante Walter Fernando Villarroel Trujillo explicó que esta versión surgió de las primeras investigaciones, pero todavía debe ser corroborada. Las autoridades continúan las diligencias para determinar las circunstancias del asesinato y establecer si otras personas participaron en el crimen.

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