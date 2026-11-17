Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

La Policía Nacional desarticuló una facción de Los Lobos que supuestamente traficaba armas de fuego, municiones, partes y accesorios entre Estados Unidos y Ecuador. El operativo, denominado Fénix 653, dejó tres personas detenidas y ocho teléfonos celulares incautados, además de otros indicios relacionados con la investigación.

La intervención contó con la participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos. Las instituciones ejecutaron tres allanamientos en Manabí, después de 10 meses de investigaciones sobre las actividades de esta estructura delictiva y sus presuntos vínculos con el tráfico ilícito internacional de armamento.

Una red enviaba armas desde Estados Unidos en encomiendas internacionales

Las investigaciones apuntaron a una modalidad de tráfico que utilizaba encomiendas internacionales para trasladar armamento desde Estados Unidos hacia Ecuador. Los involucrados presuntamente enviaban armas de fuego, municiones, partes y accesorios ocultos entre mercancías lícitas.

Esta forma de transporte permitía mezclar los elementos de origen ilícito con otros productos que circulaban legalmente en los envíos internacionales. La investigación, que se extendió durante 10 meses, permitió identificar a una facción de Los Lobos presuntamente relacionada con estas actividades.

Con los resultados de las indagaciones, los equipos ejecutaron tres intervenciones en inmuebles de Manabí. Los allanamientos formaron parte de la Operación Fénix 653, que buscó desarticular esta estructura vinculada al tráfico internacional de armas y municiones.

El operativo reunió a organismos ecuatorianos y estadounidenses. La participación de Homeland Security Investigations (HSI) permitió desarrollar las acciones en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado.

Tres detenidos y varios indicios incautados en los allanamientos

La intervención dejó tres ciudadanos detenidos, quienes presuntamente mantenían vínculos con la organización delictiva investigada. Las autoridades identificaron a los aprehendidos como Byron Fernando De La Cruz Medranda, Tito Fernando De La Cruz Medranda y Freddy Andrés Zambrano Cantos, este último de nacionalidad ecuatoriana.

La información policial señala que Byron Fernando De La Cruz Medranda consta como individuo de interés penal relevante por tráfico de armas de fuego. Tito Fernando De La Cruz Medranda también registra antecedentes por el mismo delito y figura como individuo de interés penal relevante.

En cuanto a Freddy Andrés Zambrano Cantos, el reporte lo identifica entre los tres ciudadanos detenidos durante el procedimiento.

Los equipos policiales y fiscales levantaron varios indicios durante los tres allanamientos. El balance de la Operación Fénix 653 incluye:

Tres inmuebles allanados.

Tres ciudadanos detenidos, presuntamente vinculados a la organización delictiva.

Ocho teléfonos celulares incautados.

Una computadora portátil (laptop) incautada.

Un soporte de papel incautado.

Después del procedimiento, las autoridades pusieron a los tres detenidos a órdenes de la justicia para que enfrenten el debido proceso.

La Operación Fénix 653 se desarrolló tras 10 meses de investigación y permitió intervenir una facción de Los Lobos señalada por su presunta participación en el envío internacional de armas, municiones y otros componentes desde Estados Unidos hacia Ecuador.

OPERACIÓN FÉNIX 653 DESARTICULADA FACCIÓN DE LOS LOBOS EN MANABÍ QUE TRAFICABA ARMAS Y MUNICIONES. El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía General del Estado y Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos. después de 10 meses de investigación en la que fue desarticulada una facción de Los Lobos vinculada al tráfico ilícito internacional de armas de fuego y municiones en Manabí con tres allanamientos. Los sujetos involucrados presuntamente enviaban armas, municiones, partes y accesorios desde Estados Unidos hacia Ecuador, ocultándolos en encomiendas internacionales entre mercancías lícitas. Resultados operativos: 03 inmuebles allanados. 03 ciudadanos detenidos, presuntamente vinculados a la organización delictiva. 08 teléfonos celulares incautados. 01 laptop incautada. 01 soporte de papel incautado. DETENIDOS 1.- De La Cruz Medranda Byron Fernando. Individuo de Interés Penal Relevante. Tráfico de armas de fuego, mientras que otro consta como individuo de interés penal relevante 2.- De La Cruz Medranda Tito Fernando. Sí registra antecedentes: Tráfico de armas de fuego. 3.- Zambrano Cantos Freddy Andrés, nacionalidad Ecuatoriana. Fueron puestos a órdenes de la justicia para el debido proceso. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) November 17, 2026

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