¿Quién es el ‘Loco Ovidio’, señalado por un presunto plan para atentar contra Daniel Noboa?

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de noviembre de 2026

Celso Ovidio Zambrano, conocido como alias ‘Loco Ovidio’, vuelve a estar en el centro de las investigaciones de seguridad en Ecuador. El ministro del Interior, John Reimberg, lo señaló como presunto involucrado en un plan para atentar contra el presidente Daniel Noboa. El sospechoso permanece prófugo desde hace una década y estaría oculto en Colombia.

La denuncia fue presentada el viernes 13 de noviembre de 2026 durante una entrevista con la emisora colombiana La FM. Según Reimberg, Zambrano tendría vínculos con organizaciones del narcotráfico y estaría protegido por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

¿Quién es alias ‘Loco Ovidio’ y cuál es su historial criminal?

El historial policial de Celso Zambrano registra varias detenciones entre 1996 y 2011 por delitos como robo y tenencia ilegal de armas. También fue investigado por tres muertes violentas ocurridas entre 2014 y 2015.

En diciembre de 2015, alias ‘Loco Ovidio’ ingresó a la lista de los más buscados de Manabí por una presunta tentativa de asesinato que dejó tres heridos. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20 000 dólares por información que permitiera localizarlo.

La captura por narcotráfico y su fuga de prisión

En abril de 2016, la Policía Nacional capturó a Zambrano durante la operación Estribor II, desarrollada contra una presunta estructura dedicada al tráfico internacional de drogas. En Montecristi, los agentes encontraron 350 paquetes de cocaína dentro de una camioneta.

La organización investigada pretendía transportar sustancias ilícitas desde las costas ecuatorianas hacia Centroamérica. Las autoridades vincularon al sospechoso con estas operaciones y su presunta relación con redes internacionales del narcotráfico.

Sin embargo, su permanencia en prisión fue breve. Tras el terremoto del 16 de abril de 2016, que afectó gravemente a Manabí, Zambrano escapó de la cárcel El Rodeo, en Portoviejo. Desde entonces, su paradero ha sido objeto de investigaciones.

Presuntos vínculos con Los Lobos y el ELN

Los informes de inteligencia relacionan a alias ‘Loco Ovidio’ con Los Lobos, el cartel Jalisco Nueva Generación y organizaciones criminales colombianas. No obstante, también lo describen como un operador independiente que establecería alianzas según sus intereses.

Reimberg aseguró que Zambrano estaría escondido en Colombia bajo protección del ELN. Además, acusó al movimiento Revolución Ciudadana de supuestos contactos para organizar un atentado contra Daniel Noboa. Estas afirmaciones corresponden a denuncias del ministro y no constituyen hechos judicialmente demostrados.

El funcionario indicó que organismos de inteligencia de Ecuador y Colombia trabajan para localizar al sospechoso. Por ahora, no se han presentado públicamente pruebas concluyentes que acrediten la existencia del supuesto plan criminal ni la participación de las organizaciones políticas mencionadas.

Te recomendamos: