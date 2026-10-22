Familiares de Luisa González desconocen su paradero tras la detención en Manabí

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La familia de Luisa González acudió a su vivienda en Canuto, en el cantón Chone, Manabí, después del allanamiento y la detención de la excandidata presidencial del correísmo. Los allegados llegaron al inmueble para resguardar la casa y conocer información sobre su situación legal y su paradero, que hasta la mañana de este jueves 22 de octubre de 2026 seguía sin confirmarse.

Luis Alcívar, tío de González, relató que el operativo ocurrió durante la madrugada, mientras su sobrina dormía con su madre y su hijo menor. Según contó a El Diario, los agentes ingresaron por la fuerza y dañaron la puerta principal de madera. La intervención estuvo a cargo de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, que ejecutaron diligencias en Manabí y Pichincha dentro de una investigación por presunto lavado de activos.

Familiares desconocen dónde se encuentra Luisa González

Alcívar llegó a la vivienda junto con otros familiares después de conocer la noticia del allanamiento. Su intención era permanecer en el lugar mientras esperan información oficial sobre lo ocurrido y el destino de la excandidata presidencial.

El tío de González indicó que la familia no recibió información directa sobre las razones de la detención. Por ahora, conoce los detalles que han difundido los medios de comunicación y las autoridades judiciales sobre la investigación, que incluye presuntos movimientos irregulares de dinero.

Según el relato recogido por El Diario, los familiares escucharon que González habría sido trasladada a Chone y que después podría viajar a Guayaquil o Quito. Sin embargo, Alcívar aclaró que no cuenta con información confirmada que permita establecer dónde permanece la política manabita.

También circuló información sobre un posible traslado a Manta, aunque hasta el momento descrito en los reportes familiares las autoridades no habían confirmado esa versión. Alcívar señaló que González regresó de un viaje varios días antes del operativo.

La familia busca conocer qué ocurrió después de la intervención policial y cuáles serán los siguientes pasos dentro del proceso judicial. Mientras tanto, sus allegados permanecen a la espera de información oficial sobre su situación.

La Policía forzó la puerta durante el allanamiento

De acuerdo con el testimonio de Alcívar, los agentes llegaron a la vivienda alrededor de las 04:00 y 04:30 de este jueves. Durante el ingreso, rompieron la puerta principal de madera para acceder al inmueble, según la versión recogida por El Diario.

Una vez dentro, los uniformados detuvieron a González y buscaron documentos y dispositivos móviles que podrían servir para la investigación. Hasta el momento de los reportes citados, las autoridades no habían precisado qué objetos retiraron de la casa.

La Fiscalía confirmó que ejecutó, junto con la Policía, órdenes de detención en Manabí y Pichincha contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Las diligencias buscan formular cargos dentro del denominado caso Laberinto.

La investigación apunta a supuestas irregularidades e inconsistencias en los recursos económicos utilizados durante la campaña electoral de 2023, cuando González participó por primera vez en la contienda por la Presidencia de Ecuador.

Frente a estos señalamientos, Alcívar defendió a su sobrina y aseguró que confía en su inocencia. «Ella es totalmente inocente, no le han podido comprobar absolutamente nada y por eso ella no se escondía y siempre estaba dando la cara», manifestó, según El Diario.

El familiar también cuestionó al Gobierno y consideró que el procedimiento podría responder a una persecución política. Para respaldar su postura, criticó lo que considera un trato desigual frente a otros casos de presunta corrupción, entre ellos el caso Progen.

Alcívar expresó su esperanza de que González pueda demostrar su inocencia y que las autoridades esclarezcan los hechos. Mientras avanzan las diligencias, los familiares esperan conocer su paradero y recibir información sobre el proceso judicial.

#URGENTE | Así quedó la puerta de ingreso a la casa de Luisa González tras el allanamiento y su detención por supuesto lavado de activos. https://t.co/MKYmI4e7v4 — El Diario (@eldiarioec) October 22, 2026

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