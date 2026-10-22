El mensaje difundido desde la cuenta de Luisa González tras su detención en Manabí

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Un mensaje difundido este jueves 22 de octubre de 2026 desde la cuenta de X de Luisa González cuestiona al Gobierno de Daniel Noboa y llama a la unidad de Revolución Ciudadana y de las fuerzas progresistas. La publicación apareció después de que la excandidata presidencial fuera detenida en Manabí.

El texto está redactado en primera persona y presenta como declaraciones de González varias denuncias sobre la situación política del país y su detención. Sin embargo, la publicación no identifica a quien redactó o difundió el mensaje desde la cuenta.

El texto denuncia persecución política y pide unidad

En el mensaje se describe al país como una situación insostenible y se responsabiliza al Gobierno de Noboa por el deterioro económico, la violencia y la corrupción. También se denuncian ataques a las libertades y se afirma que las personas consideradas presas políticas son maltratadas y torturadas.

A mi patria querida 💛💙❤️ https://t.co/fJrIXAvG0B — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) October 22, 2026

El texto sostiene que González fue detenida por una acusación absurda y que responderá con dignidad. También pide unidad a sus compañeros de Revolución Ciudadana y a otras fuerzas progresistas, agradece las muestras de solidaridad y expresa la expectativa de que el país alcance la democracia.

La imagen que acompaña el mensaje muestra a González durante un acto político y lleva su firma. No obstante, el material difundido no aclara quién preparó o publicó la carta desde su cuenta de X.

El caso por el que fue detenida Luisa González

González fue detenida la madrugada de este jueves en Canuto, parroquia del cantón Chone, provincia de Manabí. La Fiscalía informó que ejecutó órdenes de detención en Manabí y Pichincha contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos. La excandidata fue trasladada a Quito para las diligencias de formulación de cargos.

La investigación, denominada caso Laberinto, indaga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad de la campaña presidencial de 2023.

La Fiscalía busca esclarecer inconsistencias en los aportes y establecer el origen de los recursos. Según la información disponible, siete personas están investigadas. Esta causa es distinta del caso Caja Chica, abierto en enero por presuntos fondos irregulares para financiar la campaña de Revolución Ciudadana.

Gabriela Rivadeneira convocó a movilizaciones

Tras la detención, Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, convocó en una rueda de prensa a militantes, ciudadanos y organizaciones sociales y políticas a movilizarse para exigir la liberación de González. Dijo que los detalles de la convocatoria se comunicarían en las próximas horas.

Rivadeneira señaló que, al momento de su intervención, desconocían dónde estaba González. Añadió que los abogados de la excandidata habían denunciado la situación y que luego recibieron información de que sería trasladada a Quito. También cuestionó al Gobierno y afirmó que más de 300 personas vinculadas al último paro nacional habrían sido judicializadas.

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