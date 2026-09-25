Estados Unidos revela hasta dónde llegarán sus operaciones en Ecuador

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Estados Unidos condicionará sus acciones en territorio ecuatoriano a los pedidos y límites que establezca el Gobierno de Ecuador. Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, explicó este viernes 25 de septiembre de 2026 que la cooperación contra el narcotráfico parte del respeto a la soberanía de cada país.

Estados Unidos condiciona sus operaciones en Ecuador a los pedidos del Gobierno

Molano habló sobre el tema durante una entrevista con el programa Contacto Directo, de Ecuavisa. La conversación ocurrió después de un operativo que contó con participación de uniformados del Comando Sur y agentes ecuatorianos.

La operación se ejecutó la madrugada del jueves 24 de septiembre contra una red vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación. El procedimiento dejó 39 aprehendidos, entre ellos un cabecilla y un financista.

La participación estadounidense abrió la discusión sobre los límites geográficos y operativos de este tipo de acciones.

“Como concepto de soberanía, todo se va a hacer en base a los pedidos de los gobiernos soberanos. Cada nación tiene el derecho de pedir y de limitar”, señaló Molano.

La portavoz recalcó que Estados Unidos ofrece cooperación y que cada país determina su alcance.

“No se va a hacer nada en contra de lo que el gobierno pida. Obviamente es una oferta de cooperación y se hace bajo los intereses nacionales y bajo la soberanía de cada país”, dijo.

Escudo de las Américas reúne a 15 países contra el crimen organizado

Molano también se refirió al Escudo de las Américas, una iniciativa que integra a 15 países de la región y que plantea un espacio de cooperación frente al crimen organizado.

“El Escudo de las Américas simplemente es un espacio para cooperar”, explicó.

Según la portavoz, los países que integran la iniciativa ya asumieron compromisos contra el crimen organizado y mantienen apertura para trabajar con Estados Unidos y acceder a los recursos que ese país puede proporcionar.

Molano insistió en que cada Gobierno decidirá qué acciones acepta dentro de su territorio. “Todo se va a hacer dentro de lo que los gobiernos pidan y quieran”, afirmó.

Estados Unidos plantea inteligencia y operaciones conjuntas contra el narcotráfico

La portavoz explicó que la cooperación se sustenta en tres pilares: soberanía, seguridad dentro de la gobernanza democrática y cooperación económica.

La iniciativa contempla intercambio de inteligencia e información, capacitaciones, entrenamientos y operaciones conjuntas. También incluye acceso a tecnología y equipos proporcionados por Estados Unidos.

Otro frente apunta a las finanzas de las organizaciones criminales. Molano señaló que los gobiernos pueden compartir información para identificar y bloquear activos dentro de sus respectivos sistemas financieros.

Estados Unidos también declaró a 24 cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Según Molano, Washington considera que estos grupos operan como organizaciones terroristas y causan daños en el hemisferio.

La portavoz indicó que Estados Unidos pidió a otros países de la región adoptar una medida similar y señaló que ese compromiso forma parte del Escudo de las Américas.

Molano respalda las operaciones de Estados Unidos en el Pacífico

La entrevista también abordó las operaciones contra embarcaciones en el océano Pacífico. Ante una consulta sobre las pruebas que Estados Unidos exige antes de destruir una embarcación, Molano no dio una respuesta directa.

La portavoz indicó que esas acciones corresponden al Departamento de Guerra y al Comando Sur. Además, las vinculó con la decisión del presidente Donald Trump de frenar el ingreso de drogas a Estados Unidos.

“Los narcoterroristas no ven fronteras, no tienen límites, matan a personas inocentes y han causado mucha inestabilidad en nuestro hemisferio”, expresó.

Frente a los cuestionamientos de familiares que sostienen que los detenidos en altamar son pescadores artesanales, Molano respaldó la actuación de las fuerzas estadounidenses.

“Tenemos plena confianza en nuestros colegas militares y en las operaciones que están llevando a cabo, y están defendiendo el territorio estadounidense”, señaló.

Estados Unidos no precisa un monto de ayuda para Ecuador

Molano también habló sobre la asistencia económica destinada a seguridad. Al recibir una consulta sobre un monto específico para Ecuador, señaló que la Embajada de Estados Unidos en el país maneja esa información.

La portavoz relacionó la seguridad con el desarrollo económico y la migración. Según explicó, Estados Unidos busca que la violencia o la falta de oportunidades no obliguen a las personas a abandonar sus países.

“Sin la seguridad no vamos a ver la prosperidad”, sostuvo.

Portavoz de Estados Unidos habla sobre la presencia de China en Ecuador

Molano también respondió sobre la presencia de China en Ecuador y señaló que Estados Unidos no busca competir por volumen de inversión.

“No se trata de la cantidad sino de la calidad”, afirmó.

Según la portavoz estadounidense, los acuerdos con China pueden implicar infraestructura de baja calidad, pocos empleos locales y riesgos para las cadenas de suministro y la seguridad informática. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por Molano durante la entrevista.

La funcionaria reconoció que cada país decide con quién mantiene relaciones comerciales. “Cada país tiene su soberanía para decidir con quién hace comercio”, señaló.

Molano sostuvo que los gobiernos de la región deberían considerar la información que proporciona Estados Unidos antes de concretar acuerdos.

Operaciones de Estados Unidos en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué dijo Estados Unidos sobre sus acciones en territorio ecuatoriano? Estados Unidos condicionará sus acciones a los pedidos y límites que establezca el Gobierno de Ecuador.

Contexto: Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado, señaló que la cooperación parte del respeto a la soberanía y que cada país determina su alcance. ❓ ¿Qué dijo Natalia Molano sobre la soberanía de Ecuador? Molano afirmó que cada nación tiene derecho a pedir y limitar las acciones de cooperación dentro de su territorio.

Contexto: La portavoz sostuvo que Estados Unidos no actuará en contra de lo que solicite el Gobierno ecuatoriano. ❓ ¿Qué tipo de cooperación plantea Estados Unidos contra el narcotráfico? La cooperación contempla intercambio de inteligencia e información, capacitaciones, entrenamientos y operaciones conjuntas.

Contexto: Molano también mencionó acceso a tecnología y equipos proporcionados por Estados Unidos. ❓ ¿Qué es el Escudo de las Américas según Natalia Molano? Molano lo definió como un espacio de cooperación contra el crimen organizado que integra a 15 países de la región.

Contexto: Según la portavoz, cada Gobierno decide qué acciones acepta dentro de su territorio. ❓ ¿Qué ocurrió en el operativo con participación del Comando Sur en Ecuador? El operativo del 24 de septiembre contra una red vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación dejó 39 aprehendidos.

Contexto: Entre los aprehendidos constan un cabecilla y un financista. La operación contó con uniformados del Comando Sur y agentes ecuatorianos. ❓ ¿Cómo plantea Estados Unidos actuar contra las finanzas de organizaciones criminales? Molano señaló que los gobiernos pueden compartir información para identificar y bloquear activos dentro de sus respectivos sistemas financieros.

Contexto: Este componente forma parte de la cooperación planteada contra el crimen organizado. ❓ ¿Qué respondió Molano sobre las operaciones estadounidenses en el Pacífico? Molano respaldó la actuación de las fuerzas estadounidenses, pero no respondió directamente qué pruebas se exigen antes de destruir una embarcación.

Contexto: Indicó que esas operaciones corresponden al Departamento de Guerra y al Comando Sur. ❓ ¿Estados Unidos precisó cuánto destinará a seguridad en Ecuador? No. Molano no proporcionó un monto específico de asistencia económica para Ecuador.

Contexto: La portavoz señaló que la Embajada de Estados Unidos en el país maneja esa información. ❓ ¿Qué dijo la portavoz estadounidense sobre China en Ecuador? Molano sostuvo que Estados Unidos no busca competir con China por volumen de inversión y afirmó que cada país decide con quién mantiene relaciones comerciales.

Contexto: También expresó cuestionamientos sobre infraestructura, empleo local, cadenas de suministro y seguridad informática en acuerdos con China. Esas afirmaciones corresponden a la posición de Molano durante la entrevista.

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