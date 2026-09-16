Donald Trump recibió Luis Bakker, nuevo embajador de Ecuador en Estados Unidos

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Donald Trump recibió las Cartas Credenciales de Luis Bakker, nuevo embajador de Ecuador en Estados Unidos (EE.UU.), este miércoles 16 de septiembre de 2026.

El encuentro entre Donald Trump y Luis Bakker, nuevo embajador de Ecuador en Estados Unidos

La Embajada de Ecuador en Estados Unidos (EE.UU.) informó que este miércoles, Trump recibió las Cartas Credenciales de Luis Bakker.

“Durante el encuentro se reafirmó continuar con el compromiso de fortalecer la relación bilateral y profundizar la cooperación con seguridad y prosperidad”, indicó la Embajada, junto a una fotografía de la reunión.

Luis Bakker fue designado por Daniel Noboa en estas funciones el viernes 14 de agosto de 2026 a través del Decreto Ejecutivo 474 y se convierte en la tercera persona en ocupar esas funciones.

Entre 2024 y 2025, Daniel Noboa designó a Cristian Espinosa y, luego, asumió el cargo Pablo Zambrano, quien fue cesado en abril de 2026.

El Presidente Donald Trump recibió las Cartas Credenciales del Embajador del Ecuador, Luis Bakker. Durante el encuentro se reafirmó continuar con el compromiso de fortalecer la relación bilateral y profundizar la cooperación con seguridad y prosperidad @DanielNoboaOk pic.twitter.com/ogIc02L1t1 — EmbajadaECUenUSA (@EmbajadaEcuUSA) September 16, 2026

Reunión con Kristi Noem

La reunión entre Donald Trum y Luis Bakker se da un día después del encuentro Kristi Noem, emviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas.

En esta primera cita, Bakker y Noem hablaron sobre como Ecuador y Estados Unidos pueden trabajar juntas para desmantelar los carteles y las redes criminales transnacionales.

Además, de cómo se pueden ampliar las oportunidades económicas.

“Ecuador es un aliado firme de Estados Unidos y esperamos con interés continuar nuestro gran trabajo en conjunto”, señaló Kristi Noem.

Puntos principales de la relación entre Ecuador y Estados Unidos

La relación entre Estados Unidos (EE.UU.) y Ecuador, bajo las administraciones de Donald Trump y Daniel Noboa, se fortaleció en el ámbito de seguridad para el combate al crimen organizado y la designación de grupos terroristas a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO): Los Lobos, Los Choneros, Los Tiguerones y Los Chone Killers.

Además, coordinación militar y judicial, donación de equipos tecnológicos y evaluación de rutas del crimen organizado. Ecuador es parte del Escudo de las Américas, liderado por EE.UU.

En lo económico, los dos países firmaron un Acuerdo Comercial Recíproco, el 13 de marzo de 2026, que libera de sobretasas al 53% de las exportaciones no petroleras, entre otros temas.

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