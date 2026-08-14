Luis Bakker es el nuevo embajador en Estados Unidos

El presidente Daniel Noboa formalizó la designación de Luis Gerardo Bakker Villacreses como el nuevo embajador en Estados Unidos en calidad de representante extraordinario y plenipotenciario de la República del Ecuador.

La disposición diplomática se expidió este viernes 14 de agosto de 2026 a través del Decreto Ejecutivo 474, estableciendo las atribuciones y el marco normativo bajo el cual el funcionario asumirá la delegación ecuatoriana en Washington D.C.

Designación del nuevo embajador en Estados Unidos

El nombramiento del nuevo embajador en Estados Unidos se fundamenta en las atribuciones constitucionales que facultan al Primer Mandatario a dirigir la política exterior y designar a los jefes de misión diplomática del Estado.

Marco constitucional y atribuciones del Decreto 474

La designación presidencial se ampara de forma directa en el artículo 147, numerales 9 y 10, de la Constitución de la República, relativos al nombramiento de autoridades del servicio exterior y la conducción de las relaciones internacionales.

Asimismo, la medida recoge los preceptos de la Ley Orgánica del Servicio Exterior para normar el ejercicio y la representación de la misión diplomática permanente.

Ejecución a cargo de la Cancillería ecuatoriana

El artículo segundo del Decreto 474 encarga de manera expresa al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la ejecución, notificación y trámites correspondientes para la acreditación del nuevo embajador en Estados Unidos.

La Cancillería coordinará los procedimientos operativos para garantizar la representación institucional del país en territorio estadounidense.

El nombramiento oficial se dio luego de que la administración estadounidense otorgara el respectivo beneplácito diplomático a Bakker. La Cancillería ecuatoriana recibió la resolución de Washington el 11 de agosto a través de una Nota Verbal.

Vigencia y representación bilateral en Washington

El documento oficial suscrito por el presidente rige a partir de su expedición formal, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Con este marco legal, el nuevo embajador en Estados Unidos asume las competencias de la delegación diplomática ecuatoriana ante la administración estadounidense para dar continuidad a las relaciones bilaterales y comerciales.

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