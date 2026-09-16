Estados Unidos ubica a Ecuador en ruta del narco, pero aplaude su plan de combate

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La Casa Blanca formalizó este 15 de septiembre de 2026 su notificación al Congreso estadounidense sobre la determinación anual vinculada a las rutas del narcotráfico internacional. En el instrumento diplomático, el Gobierno norteamericano integró a Ecuador dentro del listado de los principales países de tránsito de drogas o de mayor producción de sustancias ilícitas para el año fiscal 2027, aunque diferenció de manera puntual las operaciones de seguridad ejecutadas en el país.

La posición de Ecuador entre los países de tránsito de drogas

El documento presidencial precisa que figurar en el grupo de países de tránsito de drogas no representa una falta de control interno ni una falla en la coordinación bilateral con los organismos de seguridad estadounidenses.

Conforme a la Ley de Asistencia Exterior, la designación responde a una convergencia de aspectos comerciales, económicos y a condiciones geográficas que propician el paso de estupefacientes o precursores químicos, aun cuando el Estado demuestre acciones rigurosas y constantes para interceptar los cargamentos.

Reconocimiento directo de Washington a la gestión ecuatoriana

En la evaluación hemisférica, el pronunciamiento de la administración norteamericana aplaudió explícitamente a Ecuador como uno de sus principales aliados continentales.

El informe reconoció el liderazgo, la determinación y la eficacia de las fuerzas estatales en la lucha frontal contra las organizaciones catalogadas como narcoterroristas, distinción que en la región únicamente compartió con los gobiernos de Argentina y El Salvador.

Calificación de incumplimiento demostrable a cuatro naciones

El reporte marcó un contraste formal entre los territorios catalogados como zonas de paso logístico y aquellos que fallaron de forma manifiesta en cumplir con sus compromisos internacionales antinarcóticos durante los últimos 12 meses.

Bajo este criterio de incumplimiento demostrable constan Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. No obstante, el Ejecutivo estadounidense certificó la continuidad de la asistencia financiera para Colombia, Bolivia y Birmania al considerarla prioritaria para la seguridad y los intereses de su país.

El escenario internacional evaluado para el año fiscal 2027

La determinación enviada al Congreso comprendió a 23 territorios globales en su monitoreo anual: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

En el plano sudamericano, el pronunciamiento retiró la sanción de incumplimiento a Venezuela ante las acciones de su gobierno interino contra cabecillas criminales, tal como se informó en una nota periodística publicada en este Medio este 16 de septiembre de 2026; mientras que reclamó al Gobierno de Brasil mayor firmeza frente a estructuras delictivas transnacionales dedicadas al tráfico de cocaína.

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