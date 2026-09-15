EE.UU. desviará 52 millones de dólares en ayuda militar a Ecuador y otros países

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Estados Unidos redirigirá 52 millones de dólares en ayuda militar que estaban destinados a Europa y Oriente Medio. Los fondos serán enviados ahora a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia, según informó EFE.

Un representante del Departamento de Estado explicó que Washington notificó al Congreso su intención de modificar el destino de estas partidas. El dinero pertenece al programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF).

Los recursos habían sido asignados originalmente a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak, detalló EFE.

Ayuda militar para combatir el narcoterrorismo

El Gobierno de Donald Trump sostiene que el cambio permitirá reforzar la lucha contra el “narcoterrorismo” en la región. También busca contribuir a la seguridad del Canal de Panamá.

Washington señaló que cerca del 80 % del FMF ha sido destinado a Oriente Medio durante la última década. La Administración considera que aumentar el apoyo en América Latina reducirá la dependencia militar de estos países frente a gobiernos considerados adversarios.

La decisión llega después de la gira realizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien visitó Colombia, Ecuador y Perú la semana pasada.

Alianza de las Américas gana protagonismo

Los cuatro países beneficiados aceptaron integrarse al marco operativo de la Alianza de las Américas. Esta iniciativa de la Administración Trump busca enfrentar el crimen organizado en Latinoamérica.

El esquema contempla incluso la posibilidad de realizar operaciones militares conjuntas en los territorios de los países participantes.

Según EFE, el traslado de estos recursos representa además un nuevo paso en la reducción del apoyo militar estadounidense a países europeos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025.

El mandatario ha cuestionado en reiteradas ocasiones el nivel de inversión en defensa de sus socios de la OTAN.

Con información de EFE

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