Estados Unidos confirma el despliegue de armas de control espacial en órbita

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Estados Unidos reconoció, por primera vez, que su Fuerza Espacial ha desplegado armas de “control espacial” en órbita. La revelación fue realizada por el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, durante la conferencia Air, Space and Cyber, en Maryland.

Según informó EFE, Meink aseguró que estas capacidades buscan proteger a las fuerzas estadounidenses frente a posibles acciones hostiles de otros países.

“Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes”, afirmó el funcionario. Añadió que Estados Unidos cuenta con armas capaces de defender a la Fuerza Conjunta desde el espacio.

El Departamento de la Fuerza Aérea confirmó posteriormente que se trata de la primera vez que Meink reconoce públicamente el despliegue de este tipo de armamento, señaló EFE.

Washington no revela qué armas tiene

Pese al anuncio, las autoridades estadounidenses mantienen en reserva información clave sobre estos sistemas. No especificaron qué armas se encuentran actualmente en órbita, cuántas fueron desplegadas ni en qué momento llegaron al espacio.

Meink justificó el desarrollo de estas capacidades ante el avance de los programas militares espaciales de otros países. En ese contexto, sostuvo que Washington debe acelerar su preparación para responder a amenazas que evolucionan rápidamente.

El secretario también llamó a incrementar el poder militar estadounidense y acelerar la innovación tecnológica.

Nuevos programas militares en el espacio

Además de confirmar el despliegue de armas, Meink anunció avances en otros proyectos espaciales. Entre ellos se encuentra el desarrollo de un sistema de interceptores basados en el espacio.

También destacó una nueva constelación de satélites diseñada para detectar y seguir objetivos móviles desde la órbita.

De acuerdo con EFE, Estados Unidos prevé comenzar este mismo mes los lanzamientos de esa constelación.

El anuncio marca un nuevo capítulo en la creciente militarización del espacio, mientras las principales potencias desarrollan tecnologías destinadas a proteger, vigilar y disputar capacidades estratégicas fuera de la Tierra.

Con información de EFE

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