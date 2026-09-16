Trump retira a Venezuela de la lista de países que incumplen la lucha contra el narcotráfico

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró este miércoles 16 de septiembre de 2026 a Venezuela de la lista de países que, según Washington, incumplen sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico. Colombia, en cambio, permanece en ese grupo junto con Afganistán, Bolivia y Birmania.

La decisión consta en la denominada “Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027”, que el Departamento de Estado publicó este miércoles. Aunque Venezuela dejó de figurar entre los países señalados por incumplimiento, Estados Unidos la mantiene dentro del listado más amplio de naciones consideradas como principales lugares de tránsito o producción de drogas ilícitas.

Trump atribuye el cambio a la cooperación en Venezuela

El documento señala que la lista de países que incumplieron de manera demostrable sus obligaciones incluye a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. Washington considera que estos Estados no cumplieron durante los últimos 12 meses con sus compromisos derivados de acuerdos internacionales contra el narcotráfico ni con las medidas establecidas por la legislación estadounidense.

Trump sostiene, además, que la asistencia estadounidense a Bolivia, Birmania y Colombia resulta actualmente vital para los intereses nacionales de Estados Unidos.

En el caso de Venezuela, el Mandatario estadounidense plantea una situación diferente. Según Trump, los cambios políticos registrados durante el último año en Suramérica generaron oportunidades históricas para que Estados Unidos profundice la cooperación con los gobiernos de la región.

El Presidente estadounidense atribuye parte de esa cooperación a las acciones de su Administración en Venezuela. En el documento afirma que su Gobierno logró la detención y destitución de Nicolás Maduro, a quien califica como “exdictador ilegítimo y narcotraficante”.

Trump también asegura que la cooperación con el gobierno interino venezolano ya muestra resultados en la lucha contra los carteles. Entre ellos menciona la eliminación de Niño Guerrero, a quien identifica como líder del Tren de Aragua.

Venezuela continúa en el listado de países de tránsito o producción

Trump relaciona su decisión con los avances que, según afirma, consiguió la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Con base en esos resultados, determinó que Venezuela ya no debe recibir la señalización de incumplir de manera demostrable sus compromisos de control de drogas.

El mandatario estadounidense, sin embargo, espera que el Gobierno interino venezolano mantenga avances continuos y cuantificables. Entre sus objetivos menciona el desmantelamiento de grupos narcoterroristas y la interrupción del tráfico de drogas que pasa por Venezuela con destino a Estados Unidos.

La decisión no elimina a Venezuela del listado de “principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas”. Esa relación se mantiene sin cambios este año y comprende a 23 países.

Además de Venezuela, aparecen Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá y Perú.

De esta manera, la determinación presidencial establece una diferencia entre Venezuela y los países que Washington señala por incumplir de manera demostrable sus compromisos de control de drogas. Venezuela permanece identificada como un país de tránsito o producción de drogas ilícitas, pero Trump decidió retirarla de la categoría de Estados que, según Estados Unidos, incumplieron sus obligaciones durante el último año.

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