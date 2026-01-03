El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado 3 de enero de 2026 que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados durante una operación ejecutada en territorio venezolano por fuerzas militares estadounidenses en coordinación con agencias de seguridad y justicia de ese país. Según Trump, ambos se encuentran bajo custodia estadounidense y enfrentarán a la justicia federal.

Una operación nocturna sin bajas estadounidenses

El Mandatario describió la acción como una demostración de capacidad militar y operativa, ejecutada durante la noche y sin bajas ni pérdidas de equipos de Estados Unidos. Indicó que las fuerzas estadounidenses lograron neutralizar las capacidades militares venezolanas en el área intervenida y que la operación se desarrolló con rapidez y precisión.

Trump señaló que la captura se produjo en un contexto de alta seguridad y que las fuerzas venezolanas se encontraban en alerta ante la presencia de buques estadounidenses en la región. Aun así, afirmó que fueron superadas en poco tiempo. De acuerdo con su versión, participaron helicópteros, aeronaves y personal militar altamente entrenado, y no se registraron muertes ni daños materiales del lado estadounidense.

El presidente añadió que la acción formó parte de una operación conocida como Operation Midnight Hammer, recientemente mencionada por su administración, y la comparó con otras operaciones militares previas llevadas a cabo por Estados Unidos fuera de su territorio.

Acusaciones penales y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos

Trump aseguró que Maduro y Flores fueron imputados en el Southern District of New York por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo. Según el presidente, ambos habrían encabezado una red criminal vinculada al Cartel de los Soles, señalada por el ingreso de grandes volúmenes de drogas a Estados Unidos.

Indicó que, tras su captura, fueron trasladados a un buque estadounidense y que posteriormente serán llevados a Nueva York, donde se definirá la jurisdicción final del proceso judicial. Trump sostuvo que las pruebas reunidas por las autoridades estadounidenses son extensas y que serán presentadas ante un tribunal federal.

Control temporal y transición política en Venezuela

El presidente estadounidense afirmó que Estados Unidos permanecerá en Venezuela hasta que se concrete una transición política que, según dijo, sea segura y ordenada. Señaló que su gobierno no permitirá que se repita un escenario similar al de décadas anteriores y que el objetivo declarado es garantizar estabilidad, paz y justicia para la población venezolana, incluida la diáspora que reside en Estados Unidos.

Trump también mencionó planes para reactivar la industria petrolera venezolana con la participación de grandes empresas estadounidenses, con inversiones destinadas a reconstruir la infraestructura existente. Finalmente, reiteró que su administración está preparada para ejecutar nuevas acciones militares si la situación lo requiere, aunque sostuvo que, tras el éxito de la primera operación, no lo considera necesario en este momento.

Trump acusa al régimen de Maduro de enviar estructuras criminales para operar en Estados Unidos

Donald Trump afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro permitió y promovió el envío de integrantes de organizaciones criminales venezolanas a distintas ciudades de Estados Unidos.

Según Trump, estos grupos participaron en secuestros, agresiones sexuales y asesinatos, incluidos casos de menores de edad. Trump sostuvo que estas acciones formaron parte de una estrategia deliberada para sembrar terror en territorio estadounidense y que, tras la captura de Maduro, esa amenaza deja de existir.

Señalamientos por despojo de activos petroleros y violación de la soberanía estadounidense

El presidente estadounidense sostuvo que Venezuela confiscó de manera unilateral infraestructura petrolera, plataformas y activos construidos por empresas de Estados Unidos, lo que —según su versión— representó una de las mayores apropiaciones de propiedad estadounidense en el exterior.

Trump aseguró que gobiernos anteriores no respondieron a estos hechos y que su administración no permitirá que potencias extranjeras o regímenes hostiles afecten intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio.

Reafirmación de la política de seguridad hemisférica y advertencia regional

Trump señaló que, bajo el liderazgo de Maduro, Venezuela habría albergado actores extranjeros adversarios y adquirido armamento con capacidad ofensiva que, según dijo, fue utilizado durante la reciente operación militar.

En ese contexto, afirmó que su gobierno refuerza una estrategia de dominio estadounidense en el hemisferio occidental, mantiene el embargo petrolero venezolano y conserva todas las opciones militares activas, como mensaje disuasivo frente a eventuales amenazas contra la seguridad y soberanía de Estados Unidos.

Proceso judicial en Nueva York y acusaciones vigentes desde 2020

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que Maduro y Flores enfrentarán un juicio en un tribunal federal de Nueva York.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

La funcionaria recordó que desde 2020 existe una acusación formal contra el presidente venezolano, amparada por un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York, por cuatro cargos, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo.

