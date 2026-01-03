Rusia exige aclarar el paradero de Nicolás Maduro tras una operación militar de Estados Unidos

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Gobierno de Rusia exigió este sábado 3 de enero de 2026 que se esclarezca de forma inmediata el paradero del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, luego de que autoridades estadounidenses informaran sobre una supuesta operación militar que habría culminado con su salida forzada del país.

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Moscú habla de una violación a la soberanía venezolana

El pronunciamiento ruso se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que fuerzas estadounidenses ejecutaron un ataque a gran escala en Venezuela y capturaron al mandatario venezolano, quien habría sido sacado del país por vía aérea.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia manifestó que exige esclarecer de inmediato lo ocurrido con Maduro y su esposa, al señalar que, de confirmarse los hechos, se trataría de una violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente.

Estamos extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU.



Si realmente tuvo lugar, es una violaсión grave de la soberanía de un Estado independientehttps://t.co/ns9u3KqU9X pic.twitter.com/YcvW73NJEn — Cancillería de Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) January 3, 2026

La cancillería rusa indicó que la supuesta salida forzada del presidente venezolano sería consecuencia directa de una agresión estadounidense, una situación que calificó como grave dentro del derecho internacional.

Rusia cuestiona la acción militar y pide evitar una escalada

Horas antes, Moscú ya había cuestionado lo que calificó como una agresión militar de Washington contra Venezuela. En ese contexto, llamó al diálogo entre las partes involucradas para evitar una mayor escalada de tensiones en la región.

El pronunciamiento ruso se suma a las reacciones internacionales generadas tras los reportes de explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país durante la madrugada.

Venezuela dice desconocer el paradero de Maduro

Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que las autoridades venezolanas desconocen el paradero de Maduro y de la primera dama tras los bombardeos reportados.

Rodríguez también exigió al Gobierno de Estados Unidos que presente pruebas de que el Mandatario venezolano y su esposa continúan con vida, luego de las declaraciones difundidas por Trump y de los reportes de medios estadounidenses sobre la operación militar.

Con información de EFE

Información extra: Nicolás Maduro

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