El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado 3 de enero de 2026 en una entrevista con Fox News que el mandatario venezolano Nicolás Maduro se encuentra bajo custodia estadounidense y está siendo trasladado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico.

Más noticias

Donald Trump describe el operativo y la captura de Nicolás Maduro

Las declaraciones se producen en el contexto del anuncio previo de Trump sobre una operación militar ejecutada en Venezuela, tras reportes de explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

En la entrevista, Trump relató que la residencia de Maduro contaba con puertas de acero y un espacio seguro reforzado con acero sólido. Según su versión, las fuerzas estadounidenses intentaron ingresar, pero la operación se ejecutó con rapidez y no fue necesario utilizar los sopletes preparados para atravesar las estructuras metálicas.

El Mandatario estadounidense aseguró que la captura se produjo sin que Maduro lograra resguardarse en esa zona segura, debido a la velocidad del operativo.

Trump elogió el desempeño de las fuerzas que participaron en la operación y afirmó que el equipo realizó un trabajo excepcional. Señaló que los efectivos ensayaron y practicaron de manera intensiva antes de la intervención y describió el resultado como asombroso.

El Mandatario sostuvo que se trató de un trabajo increíble y aseguró que, en su criterio, ningún otro equipo habría podido ejecutar una acción similar en las mismas condiciones.

Heridos, pero sin bajas estadounidenses, según Trump

Trump afirmó a Fox News que la operación dejó algunos heridos del lado estadounidense, pero que no se registraron muertes, un resultado que calificó como asombroso considerando la magnitud de la acción militar.

Estas declaraciones se suman a las versiones oficiales difundidas desde Washington sobre el despliegue de fuerzas especiales y activos militares durante la intervención.

Trump elogia la ejecución del operativo militar

Donald Trump amplió su valoración sobre la operación y destacó el nivel de preparación y ejecución de las fuerzas involucradas. Según relató, el equipo ensayó y practicó de manera intensiva antes de la intervención.

Trump afirmó que militares con experiencia le señalaron que no existe otro país capaz de realizar una maniobra de ese tipo.

También describió haber seguido el operativo en tiempo real y resaltó la velocidad con la que se desarrolló, así como la intensidad de la acción. El mandatario calificó el resultado como asombroso y aseguró que nadie más podría haber ejecutado una operación similar en esas condiciones.

Traslado a Nueva York y custodia militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y que están en ruta hacia Nueva York para enfrentar procesos judiciales por narcotráfico, mientras reveló nuevos detalles sobre la operación ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela durante la madrugada.

🚨🇻🇪 #ATENCIÓN | Maduro se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos, asegura Marco Rubio https://t.co/BdN0EwAzkz pic.twitter.com/OfruAsu2Wk — El Comercio (@elcomerciocom) January 3, 2026

Trump habla del futuro político y petrolero de Venezuela

Trump también señaló que Estados Unidos deberá tomar decisiones inmediatas sobre el próximo liderazgo de Venezuela. Además, aseguró que tendrá una fuerte participación en la industria petrolera venezolana, en el marco del nuevo escenario que, según su versión, se abre tras la captura de Maduro.

Información extra: Donald Trump

Te recomendamos