Daniel Noboa se refirió este sábado 3 de enero de 2026 a la situación en Venezuela a través de su cuenta en la red social X, luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación militar para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y sacarlo del país.

Más noticias

En su publicación, Noboa calificó al chavismo como una estructura criminal y expresó respaldo político a la oposición venezolana, en un contexto marcado por versiones difundidas desde Washington sobre una intervención directa en Caracas.

El mensaje de Daniel Noboa y su respaldo a la oposición venezolana

En su pronunciamiento público, Noboa sostuvo que “a todos los criminales narco chavistas les llega su hora” y aseguró que la estructura del chavismo “terminará de caer en todo el continente”. En el mismo mensaje, el presidente ecuatoriano expresó apoyo directo a María Corina Machado, a Edmundo González Urrutia y al pueblo venezolano, a quienes señaló que es momento de recuperar su país y que cuentan con Ecuador como aliado.

El mensaje fue difundido horas después de que Trump comunicara públicamente una supuesta operación militar estadounidense en territorio venezolano.

Trump anuncia una operación militar y la captura de Nicolás Maduro

El presidente estadounidense afirmó que Estados Unidos llevó a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela que culminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes —según su versión— fueron sacados por vía aérea del país.

Trump difundió esta información en su red social Truth Social y anunció que ofrecería más detalles en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago, en Florida.

De acuerdo con Trump, la operación se realizó en conjunto con fuerzas del orden de Estados Unidos y fue el resultado de una planificación prolongada, autorizada tras meses de incremento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas.

Versiones de medios estadounidenses sobre el operativo en Caracas

Según fuentes citadas por Fox News, el operativo militar incluyó un despliegue nocturno de helicópteros Chinook y activos de fuerzas especiales para capturar a Maduro. Por su parte, CBS News informó que el mandatario venezolano habría sido detenido por una unidad de élite del Ejército estadounidense conocida como Delta Force.

Estas versiones surgieron tras reportes de explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas de Venezuela durante la madrugada.

Información extra: Daniel Noboa