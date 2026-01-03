Las reacciones internacionales comenzaron a multiplicarse este sábado 3 de enero de 2026 tras los ataques confirmados de Estados Unidos en Venezuela sobre la captura de Nicolás Maduro. Colombia y Cuba fueron los primeros países en pronunciarse, seguidos por Irán, Rusia, España y figuras políticas de Estados Unidos y Europa, mientras otros actores como la Unión Europea y China aún no han emitido una posición oficial.

Reacciones inmediatas en América Latina sobre la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó sobre los ataques en un mensaje publicado en la red social X, en el que afirmó que Caracas estaba siendo bombardeada con misiles. En ese contexto, hizo un llamado a que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reúnan de manera inmediata.

Horas después, también en X, el mandatario colombiano señaló que el Gobierno de Colombia observa con “profunda preocupación” los reportes de explosiones y actividad aérea inusual en Venezuela, así como la escalada de tensión regional.

Estas declaraciones se produjeron durante los primeros momentos de confusión, tras una madrugada marcada por explosiones, antes de que medios estadounidenses informaran sobre una ofensiva ordenada por Washington y previo a la confirmación oficial del presidente de Estados Unidos.

En Cuba, el canciller Bruno Rodríguez denunció un “criminal ataque” de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción urgente de la comunidad internacional. En un mensaje publicado en X, afirmó que la zona era escenario de terrorismo de Estado y concluyó con la consigna “Patria o Muerte ¡Venceremos!”.

Condenas de aliados de Venezuela y llamado al diálogo por acciones militares de Estados Unidos

Irán, otro aliado del Gobierno venezolano, condenó el ataque militar estadounidense, al que calificó como una violación flagrante del derecho internacional. En un comunicado, su Ministerio de Exteriores denunció que la acción contraviene los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y pidió una respuesta inmediata de la comunidad internacional.

Desde Bolivia, el expresidente Evo Morales repudió el bombardeo en un mensaje publicado en X, en el que lo describió como una “brutal agresión imperial”.

Rusia, a través de su Ministerio de Exteriores, condenó lo que calificó como una “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela y subrayó la necesidad de evitar una mayor escalada. En un comunicado oficial, Moscú señaló que los argumentos utilizados para justificar la ofensiva son infundados y llamó a buscar una salida mediante el diálogo.

Posturas en Estados Unidos y Europa

En territorio estadounidense, senadores del Partido Demócrata criticaron los ataques aéreos ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtieron que no existen motivos para iniciar una guerra con Venezuela. El senador por Arizona Rubén Gallego calificó la ofensiva como ilegal en un mensaje publicado en X.

En Europa, las reacciones han sido limitadas. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmaron contactos entre el canciller español, José Manuel Albares, el embajador español en Caracas, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y otros homólogos internacionales. Posteriormente, el Gobierno español expresó su disposición a prestar “sus buenos oficios” para una solución pacífica y pidió desescalada y moderación.

Italia también se pronunció. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, recomendó a los ciudadanos italianos en Venezuela permanecer en sus hogares y actuar con prudencia, al tiempo que informó que la unidad de crisis de su ministerio permanece operativa y que la primera ministra, Giorgia Meloni, está siendo informada de la situación.

Con información de EFE