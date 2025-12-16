El polémico mensaje con el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump recordó al cineasta Rob Reiner después de que este fuera asesinado junto a su esposa generó críticas en las filas republicanas. Tacharon sus palabras de inapropiadas y de no estar a la altura de lo que se espera del cargo.

Más noticias

Donald Trump se refirió a Rob Reiner

Trump atribuyó el crimen a la “ira” que, a su juicio, Reiner provocó en otros por lo que denominó el Síndrome de Trastorno por Trump, un comentario que fue ampliamente criticado incluso dentro de su propio partido.

El cineasta, autor de clásicos como ‘When Harry Met Sally’ (1989), fue asesinado en su domicilio de Los Ángeles, y su hijo mediano, Nick Reiner, fue detenido como presunto responsable del crimen, de acuerdo con la prensa local y reportes recogidos por EFE.

Las reacciones republicanas no se hicieron esperar. El congresista Mike Lawler, representante de Nueva York, calificó el mensaje de Trump como equivocado y subrayó que “nadie debería ser sometido a la violencia”, menos aún en una tragedia familiar de esta magnitud.

Congresistas y legisladores se pronunciaron sobre comentarios de Donald Trump

En la misma línea, la legisladora conservadora Stephanie Bice, de Oklahoma, afirmó que el asesinato de unos padres a manos de su hijo debería generar oraciones y acompañamiento, no convertirse en un debate político, según declaraciones citadas por EFE.

Otros congresistas también expresaron su malestar. Don Bacon, representante de Nebraska, señaló que “la mayoría de los estadounidenses quiere más y algo mejor” de su presidente. Incluso figuras cercanas a Trump en el pasado, como Marjorie Taylor Greene, se distanciaron del tono empleado, calificando el hecho como una tragedia familiar que debe abordarse con empatía.

Pese a las críticas, Trump reiteró sus comentarios tanto en su red social Truth Social como ante periodistas en la Casa Blanca, insistiendo en que no era “fan” de Reiner y calificándolo de perjudicial para el país. El episodio evidencia tensiones internas en el Partido Republicano y un creciente cuestionamiento al estilo del mandatario en medio de un contexto político ya polarizado, según el análisis de EFE.

Enlace externo: Donald Trump

Con información de EFE