La comunidad de Hollywood se encuentra conmocionada por la tragedia que enluta al cine. Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele Singer, aparecieron muertos el domingo 14 de diciembre de 2025.

Las autoridades de Los Ángeles investigan este caso que ha generado impacto y muchas preguntas.

Un hecho que sacude a Hollywood

El cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron hallados muertos en su casa de Brentwood.

Eran una pareja reconocida en el ámbito cultural estadounidense. La Policía de Los Ángeles confirmó que el caso se investiga como un homicidio.

La investigación en curso

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que los cuerpos presentaban heridas compatibles con un arma punzocortante. Por este motivo, el caso fue catalogado como aparente homicidio.

Los investigadores entrevistaron a un familiar cercano la noche del domingo. La identidad no fue revelada de forma oficial.

La detención que cambia el rumbo

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer, fue ingresado el lunes en una cárcel de Los Ángeles. Así lo confirman los registros penitenciarios del condado y lo detalla CNN.

El hombre, de 32 años, enfrenta un cargo por un delito grave. Su fianza fue fijada en 4 millones de dólares, aunque los documentos no detallan el cargo específico, como cuenta El Español.

Lo que se conoce hasta ahora

Medios locales señalaron que Nick Reiner sería el principal sospechoso del caso. Sin embargo, las autoridades no han confirmado públicamente su responsabilidad, así lo cuenta ADN Noticias.

La Policía indicó que la investigación sigue en curso. Por ahora, el proceso se mantiene bajo reserva mientras se recogen más pruebas.

Una figura clave del cine

Rob Reiner fue un reconocido cineasta y actor estadounidense.

Dirigió películas emblemáticas como ‘La princesa prometida’, ‘Cuando Harry encontró a Sally’ y ‘Algunos hombres buenos’.

Su trayectoria marcó a varias generaciones de espectadores.

La noticia de su muerte ha generado conmoción dentro y fuera del mundo del cine.