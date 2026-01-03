El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este 3 de enero de 2026 que su país ejecutó con éxito una operación militar a gran escala en Venezuela que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes, según el mandatario estadounidense, fueron sacados del país por vía aérea. El anuncio se produjo horas después de que se reportaran explosiones y movimientos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Anuncio oficial y rueda de prensa prevista por parte de Donald Trump

Trump dio a conocer la información a través de un mensaje publicado en la red social Truth Social, en el que aseguró que la operación se realizó en conjunto con fuerzas del orden de Estados Unidos. En el mismo mensaje indicó que ofrecerá más detalles en una rueda de prensa programada para las 11:00 de la mañana desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida.

El presidente estadounidense confirmó los hechos pocas horas después de que medios locales informaran sobre explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en la capital venezolana y otras regiones del país.

Detalles de la operación militar

De acuerdo con fuentes citadas por Fox News, la operación militar nocturna incluyó un amplio despliegue de helicópteros Chinook y otros activos de fuerzas especiales estadounidenses. Según estas fuentes, Nicolás Maduro habría sido capturado y posteriormente trasladado fuera de Venezuela en una de estas aeronaves.

Por su parte, fuentes consultadas por CBS News señalaron que la captura fue realizada por una unidad de fuerzas especiales de élite del Ejército de Estados Unidos, perteneciente al grupo Delta Force.

Autorización presidencial y declaraciones posteriores

Fuentes de la Administración estadounidense indicaron que Trump habría autorizado los ataques militares hace varios días, tras meses de incremento de la presencia militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas y luego de reiteradas peticiones de la Casa Blanca para que Maduro dejara el poder.

En una breve entrevista concedida al diario The New York Times desde Mar-a-Lago, donde el presidente estadounidense ha pasado las vacaciones navideñas, Trump calificó la intervención como “una operación brillante”. Añadió que el operativo involucró una planificación extensa y la participación de personal militar altamente capacitado.

Trump también señaló que durante la rueda de prensa prevista para este martes informará si notificó previamente al Congreso sobre la operación militar, en referencia a la facultad constitucional del Legislativo para declarar la guerra.

Con información de EFE

