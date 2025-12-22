Donald Trump hace una nueva advertencia a Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, hizo una nueva advertencia a Nicolás Maduro este lunes 22 de diciembre de 2025 y elevó la tensión con Venezuela con el bloqueo de los buques petroleros.

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La nueva advertencia de Donald Trump a Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que el líder venezolano Nicolás Maduro sería “inteligente” si decide dejar el poder.

Además, lanzó una advertencia al señalar que, si “se hace el duro”, será “la última vez” que lo haga.

Las declaraciones se produjeron durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago, su residencia privada en Florida.

Posible cambio de estrategia

Consultado sobre si la estrategia de Estados Unidos apunta a derrocar a Maduro, Trump respondió que “probablemente sí”, aunque matizó que no podía asegurarlo y que ello “depende de él”.

“Creo que sería inteligente si lo hiciera. Pero ya lo averiguaremos”, afirmó el mandatario estadounidense.

Amenaza de consecuencias

Ante preguntas sobre por qué Maduro debería tomarse en serio la advertencia de un posible ataque estadounidense dentro del territorio venezolano, Trump insistió en que habría consecuencias si el gobernante venezolano “se hace el duro”.

“Puede hacer lo que quiera. Es lo que él decida hacer. Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”, recalcó.

Acusaciones y tensión creciente

Trump reiteró, sin presentar pruebas, su acusación de que el Gobierno de Maduro estaría inundando a Estados Unidos de drogas y criminales provenientes de cárceles venezolanas.

Estas declaraciones se dan en medio del incremento de la tensión con Caracas.

Esto, tras la orden de Trump de bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados por Washington.

Petróleo confiscado y bloqueo

Durante la comparecencia, Trump afirmó que Estados Unidos se quedará con 1,9 millones de barriles de petróleo de un buque confiscado el 10 de diciembre.

“Nos lo quedaremos. Puede que nos lo quedemos, lo vendamos o lo mantengamos en nuestras reservas estratégicas. Nos lo quedaremos y los buques también”, sostuvo.

Añadió que ha hablado con compañías petroleras estadounidenses sobre Venezuela, sin ofrecer más detalles.

Operativos en el Caribe

Hasta ahora, el objetivo oficial de la estrategia estadounidense hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los ‘derechos petroleros’ de empresas de EE. UU., sin hablar abiertamente de deponer a Maduro.

No obstante, Estados Unidos afirmó el domingo que mantiene una “persecución activa” para interceptar un tercer petrolero cerca de las costas venezolanas, tras el anuncio del bloqueo a buques sancionados.

Respuesta de Caracas

El bloqueo petrolero fue ordenado luego de meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe, destinado a interceptar embarcaciones presuntamente cargadas de drogas que Washington vincula con el Gobierno de Maduro, al que acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles, algo que Caracas niega.

Por su parte, Maduro acusó a Estados Unidos de piratería por la incautación de buques con crudo venezolano y anunció acciones, incluida una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, para que estos actos no queden impunes.

La respuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

Nicolás Maduro, afirmó este lunes que a su homólogo estadounidense, Donald Trump, le “iría mejor con el mundo” si se concentrara en los temas internos de Estados Unidos y cuestionó que, según dijo, dedique el “70 %” de su discurso a Venezuela. Las declaraciones se dieron durante un acto con productores en Caracas, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro sostuvo que Trump podría tener mejores resultados en su país y en el ámbito internacional si atendiera los asuntos económicos y sociales de Estados Unidos.

“Cada presidente en lo suyo”, expresó, al insistir en que “un presidente no puede estar pensando cómo va a gobernar otros países”.

El mandatario venezolano aseguró que, de volver a hablar con Trump, le reiterará su postura.

“¿Imagínate que yo perdiera mi tiempo, en vez de ser presidente de Venezuela, pensando en meterme con otros países, en buscarles problemas y líos, en querer gobernar el mundo? Lo estaría haciendo muy mal”, añadió.

Llamada previa entre ambos mandatarios

Maduro recordó que el 3 de diciembre mantuvo una llamada telefónica con Trump, en medio de las tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que Venezuela denuncia como una estrategia para un “cambio de régimen”.

Según explicó, la conversación fue cordial y en un tono de respeto, aunque no ofreció mayores detalles.

Respuesta a nuevas declaraciones de Trump

Las afirmaciones de Maduro se producen el mismo día en que Trump declaró que el líder venezolano sería “inteligente” si eligiera dejar el poder y le advirtió que, si “se hace el duro”, será “la última vez” que lo haga.

El presidente estadounidense reiteró, sin presentar pruebas, su acusación de que el Gobierno de Maduro estaría inundando a Estados Unidos de drogas y criminales provenientes de cárceles venezolanas.

Con información de EFE.

Información extra: Donald Trump

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