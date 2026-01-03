La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó a través de su cuenta en la red social X que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York por varios delitos federales este 3 de enero de 2026.

Los cargos anunciados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro

El pronunciamiento se produce en medio del escenario internacional generado tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre una operación militar en Venezuela que habría culminado con la captura del mandatario venezolano y su salida del país.

Según detalló Bondi, Maduro enfrenta acusaciones por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento contra territorio estadounidense.

La fiscal general indicó que tanto Maduro como Flores enfrentarán procesos judiciales en suelo estadounidense y ante tribunales de ese país, una vez que se complete el traslado y las diligencias correspondientes.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Agradecimiento a Donald Trump y a las fuerzas armadas de Estados Unidos

En su mensaje, Bondi expresó un agradecimiento institucional al presidente Trump, por lo que calificó como su decisión de exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense. También reconoció la labor de las fuerzas armadas de Estados Unidos, a las que atribuyó la ejecución de una misión que describió como exitosa para la captura de los dos imputados.

La funcionaria señaló que estas acciones se desarrollaron en el marco de las competencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de las autoridades judiciales federales.

Un nuevo capítulo tras el anuncio de una operación en Venezuela

Las declaraciones de Bondi se suman a las versiones difundidas desde Washington sobre la operación militar estadounidense en territorio venezolano, que incluyó reportes de explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Hasta el momento, autoridades venezolanas han señalado que desconocen el paradero de Maduro y de la Primera Dama, mientras continúan las reacciones internacionales frente a los anuncios realizados por el Gobierno de Estados Unidos.

