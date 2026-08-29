Estados Unidos y Venezuela ratifican histórico acuerdo petrolero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo petrolero con Venezuela que calificó como el mayor de la historia mundial.

La operación contempla el control mayoritario estadounidense sobre más de 65 000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano y una inversión privada que podría superar los 100 000 millones de dólares.

A través de Truth Social, Trump aseguró que la alianza energética entre Estados Unidos y Venezuela permitirá más que duplicar las reservas petroleras estadounidenses, ampliar el suministro de crudo y, según sus previsiones, contribuir a una reducción de los precios de la gasolina a largo plazo.

Inversión petrolera en Venezuela superaría 100 000 millones de dólares

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, describió el acuerdo petrolero como una victoria para ambos países. Según sus estimaciones, la operación podría atraer cerca de 100 000 millones de dólares en inversión privada, además de respaldar miles de empleos y contribuir a la reconstrucción de la economía venezolana.

Trump explicó que la operación constituye una “alianza con el sector privado” gestionada por Rubio y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en coordinación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Antes del anuncio, medios estadounidenses habían anticipado negociaciones con Chevron y otras compañías petroleras para invertir en Venezuela. Halliburton también estaría involucrada en las conversaciones, mientras ExxonMobil y ConocoPhillips se mantendrían al margen por el momento.

Delcy Rodríguez confirma acuerdo con Estados Unidos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el convenio y lo calificó como un “hito histórico” en las relaciones bilaterales. La mandataria agradeció a Donald Trump y Marco Rubio por su participación en el desarrollo de esta nueva alianza energética.

De acuerdo con Rodríguez, el plan de producción petrolera en Venezuela contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65 000 millones de barriles de petróleo.

La inversión prevista supera los 100 000 millones y, según las estimaciones difundidas por Caracas, podría generar más de 209 000 millones de dólares en tributos para el Estado venezolano.

La presidenta encargada señaló que los recursos permitirán recuperar y modernizar infraestructura estratégica de la industria petrolera venezolana, además de incrementar la producción y atraer operadores privados al país sudamericano.

Venezuela busca recuperar su capacidad petrolera

El petróleo de Venezuela, país que concentra las mayores reservas probadas de crudo del mundo, vuelve así al centro de la relación con Washington. Rodríguez sostuvo que las inversiones contribuirán al crecimiento económico venezolano, la generación de empleo y la seguridad energética del hemisferio.

La mandataria informó esta semana que Venezuela produce actualmente 1,23 millones de barriles diarios, su nivel más alto desde febrero de 2019. El nuevo acuerdo busca acelerar esa recuperación mediante capital privado y el desarrollo de campos petroleros estratégicos.

Elaborado con información de EFE

Claves del histórico acuerdo petrolero entre EE.UU. y Venezuela

❓ ¿En qué consiste el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela?

El acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos venezolanos con un potencial probado de 65 000 millones de barriles de petróleo. Donald Trump presentó el convenio como el mayor acuerdo petrolero de la historia y aseguró que permitirá ampliar considerablemente las reservas y el suministro energético de Estados Unidos mediante una alianza con capital privado.

❓ ¿Cuánto dinero se invertirá en el sector petrolero de Venezuela?

El acuerdo prevé inversiones privadas superiores a 100 000 millones de dólares. Según Delcy Rodríguez y Marco Rubio, estos recursos estarán destinados a incrementar la producción, recuperar infraestructura estratégica y modernizar la industria petrolera venezolana, además de impulsar empleo y actividad económica.

❓ ¿Cuántas reservas de petróleo están involucradas en el acuerdo?

El convenio comprende más de 65 000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela. Trump sostiene que la operación permitirá más que duplicar las reservas petroleras estadounidenses y fortalecer el suministro de crudo, con posibles efectos sobre los precios de los combustibles a largo plazo.

❓ ¿Qué empresas participarían en el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos?

Chevron y Halliburton figuran entre las compañías vinculadas a las negociaciones, según la información difundida. Medios estadounidenses señalaron que varias petroleras podrían invertir miles de millones de dólares en yacimientos venezolanos. ExxonMobil y ConocoPhillips, en cambio, se mantendrían al margen inicialmente.

❓ ¿Cómo podría beneficiar el acuerdo petrolero a Venezuela?

Venezuela espera aumentar producción, atraer inversiones, generar empleo y recuperar infraestructura petrolera. Delcy Rodríguez afirmó que el convenio podría generar más de USD 209 000 millones en tributos para el Estado y contribuir al crecimiento económico. Venezuela reportó una producción de 1,23 millones de barriles diarios, su mayor nivel desde febrero de 2019.

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