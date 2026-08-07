La sorprendente afirmación de Trump sobre el petróleo que EE.UU. recibe de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país está recibiendo grandes cantidades de petróleo provenientes de Venezuela y afirmó que la relación entre Washington y Caracas atraviesa un buen momento.

Sus declaraciones fueron realizadas durante un discurso en el que abordó temas migratorios y la política exterior estadounidense.

Según informó El Colombiano, Trump afirmó que Estados Unidos obtiene “mucho petróleo” de Venezuela y justificó esta situación con la frase: “al vencedor le pertenecen los despojos”.

El mandatario vinculó sus comentarios con la situación política del país sudamericano y destacó los beneficios que, según él, obtiene su administración de esta relación.

Durante su intervención, Trump también habló sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al que calificó como una institución conformada por “grandes patriotas”. Además, relacionó el tema migratorio con Venezuela y mencionó al Tren de Aragua, organización criminal que, según sus palabras, debe ser expulsada del territorio venezolano.

Se intensifica el discurso de Trump sobre Venezuela y el petróleo

El mandatario estadounidense afirmó que ambos gobiernos mantienen una relación positiva. “Nos está yendo muy bien con Venezuela”, señaló antes de asegurar que Estados Unidos recibe petróleo del país sudamericano. También destacó las reservas venezolanas y aseguró que se trata de una de las naciones con mayor riqueza petrolera.

El Colombiano señaló que Trump habló de “miles de millones y miles de millones de barriles de petróleo” durante su intervención, aunque sus declaraciones se presentaron como una afirmación del mandatario y no como un balance oficial de producción o exportación.

Se retoman referencias a conflictos y beneficios económicos

En otro momento del discurso, Trump hizo referencia a una supuesta “guerra de 48 minutos” y aseguró que Estados Unidos habría obtenido beneficios superiores a los costos de esa operación. Sus comentarios estuvieron acompañados de la idea de que “al vencedor le pertenecen los despojos”.

El presidente también mencionó a Irán y afirmó que su administración mantiene una política de presión contra ese país. Sus declaraciones forman parte de un discurso más amplio sobre seguridad, política internacional y los resultados de sus acciones de Gobierno.

Se abre debate por las declaraciones sobre Venezuela

Las afirmaciones de Trump sobre el petróleo venezolano generaron atención por el alcance de sus palabras y por la relación que describió entre ambos países. De acuerdo con El Colombiano, el mandatario destacó una cooperación que, según su versión, estaría generando importantes beneficios energéticos para Estados Unidos.

La declaración ocurre en medio de un escenario político marcado por las tensiones internacionales y el interés estratégico sobre los recursos petroleros de Venezuela.

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