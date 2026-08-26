‘Él le botó a mi hermana’, dice hermana de Lizeth Bunshi y exige justicia

“Le pedíamos a Dios todos los días por ella y agradecemos a quienes nos ayudaron a encontrar el cuerpo”, dijo Norma Bunshi, hermana de Lizeth Bunshi. La joven, de 28 años, desapareció el 19 de julio de 2026 y su cuerpo fue localizado la tarde del 25 de agosto en una quebrada del sector de Guápulo, en el centro-oriente de Quito, tras 37 días de búsqueda.

La familia identificó los restos por las piezas dentales, los brackets y un tatuaje en su brazo. Según los abogados, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Tras las pericias y diligencias, sus familiares retiraron los restos de Medicina Legal y ahora le ofrecen un velatorio en Quito.

Lizeth Bunshi es velada en Quito

Los familiares y amigos de Lizeth Bunshi podrán despedirse de ella durante dos días. La velación se realiza en la Funeraria Nacional, en Quito.

Lizeth desapareció cuando retornaba a El Tingo, en la parroquia de Alangasí. Los equipos de búsqueda encontraron su cuerpo a ocho kilómetros del lugar donde desapareció.

Tras conocer el hallazgo, Norma Bunshi agradeció a las personas que participaron en la búsqueda y pidió justicia por su hermana. “Él le botó a mi hermana”, dijo al referirse al crimen. También pidió a la Fiscalía que “se haga justicia” y que no dejen libre a Cristian Villavicencio.

“Esperamos que se haga justicia y se aclaren las causas de su muerte”, manifestó también la hermana de Lizeth.

Freddy Ron, abogado de la familia, destacó el resultado de los operativos que se extendieron durante 37 días. “Nuestra principal preocupación era encontrar a Lizeth, lo hemos hecho (…) dejamos un precedente para que su caso tenga justicia”, dijo.

Lizeth Bunshi era madre de un niño de 9 años. Trabajaba como estilista profesional y cuidaba de su madre, quien tiene una discapacidad.

La defensa busca que el caso se investigue como presunto femicidio

Cristian Gonzalo V., amigo del novio de Lizeth, permanece detenido y procesado por el presunto delito de desaparición involuntaria. Es el único detenido por este caso.

La defensa de la familia anunció que solicitará una reformulación de cargos para que la investigación avance por el presunto delito de femicidio. La familia sostiene que Cristian Gonzalo V. habría arrastrado a Lizeth hasta la zona de la quebrada después de un episodio de violencia.

De comprobarse su responsabilidad, la defensa busca que se aplique la pena máxima prevista para este delito, que, según la información proporcionada por la defensa, puede llegar a 34 años y ocho meses.

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional investigan el caso. La reconstrucción de los hechos está prevista para el domingo 30 de agosto de 2026.

El caso contará con 62 días de investigación. Durante ese periodo, las autoridades deberán recopilar los elementos necesarios para determinar las responsabilidades correspondientes.

El cuerpo de Lizeth fue encontrado tras una alerta sobre la presencia de una mujer en las riberas del río Machángara, en Guápulo, a la altura del puente de San Francisco de Miravalle. La alerta ingresó después de las 13:00 del 25 de agosto y movilizó a unidades policiales y de rescate.

El personal de Criminalística examinó la escena. El examen externo preliminar identificó tratamiento dental con brackets, un tatuaje artístico de una cruz en el antebrazo derecho, una equimosis en la rótula izquierda y hematomas en la pierna derecha. Los peritos no encontraron indicios asociativos en el lugar del hallazgo.

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