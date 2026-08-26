Los restos de Lizeth Bunshi serán velados durante dos días en Quito. Su cuerpo fue encontrado en el río Machángara, en Guápulo, la tarde del martes 25 de agosto de 2026, luego de 37 días de una búsqueda exhaustiva y de la angustia de su familia.

La joven desapareció en Quito el 19 de julio de 2026.

Amigos y familias podrán despedirse de Lizeth Bunshi

La velación de los restos de Lizeth Bunshi se extenderán durante dos días en El Tingo, en El Valle de Los Chillos, en la casa de sus padres. Esta información fue confirmada por su familia a los medios locales.

La búsqueda se extendió por 37 días, y fue encontrada a ocho kilómetros del lugar donde desapareció. “Nuestra principal preocupación era encontrar a Lizeth, lo hemos hecho (…) dejamos un precedente para que su caso tenga justicia”, dijo Freddy Ron, abogado de la familia.

Lo que se conoce del caso

La defensa de la familia, Freddy Ron, anunció que solicitará una reformulación de cargos para que el caso se investigue como un supuesto femicidio. Cristian Gonzalo V. permanece detenido y procesado por el presunto delito de desaparición involuntaria.

La familia de Lizeth Bunshi apunta a que Cristian Gonzalo V. la habría arrastrado hasta la zona de la quebrada, luego de un episodio de violencia. De comprobarse su responsabilidad, la defensa busca que se aplique la pena máxima prevista para este delito, que es de 34 años y ocho meses.

La reconstrucción de los hechos está prevista para el domingo 30 de agosto de 2026. El caso contará con 62 días de investigación, en este periodo se deberán recopilar los elementos necesario para determinar las responsabilidades respectivas.

Lizeth Bunshi tenía 28 años, era madre de un niño de 9 años, trabajaba como estilista profesional y cuidaba de su madre, quien tiene una discapacidad.

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