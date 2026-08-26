El caso Lizeth Bunshi entra en una nueva fase tras el hallazgo del cuerpo en Quito

El cuerpo de Lizeth Bunshi fue localizado 37 días después de que una cámara la registrara entrando a una quebrada del río Machángara acompañada por un hombre. El hallazgo ocurrió el martes 25 de agosto de 2026, en el sector de San Francisco de Miravalle, en Guápulo, Quito.

Una pericia de odontología forense confirmó que el cuerpo corresponde a la estilista de 28 años. Sin embargo, la Fiscalía todavía no ha divulgado la causa ni el mecanismo de muerte, mientras la defensa de la familia anunció que solicitará una reformulación de cargos por el supuesto delito de femicidio.

El examen preliminar del cuerpo de Lizeth Bunshi

Una alerta ingresó al ECU 911 después de las 13:00 y movilizó a equipos especializados hasta una zona de difícil acceso junto al río Machángara.

El cuerpo estaba parcialmente sumergido y en avanzado estado de descomposición. La pendiente y la vegetación obligaron a los rescatistas a utilizar cuerdas y una camilla para trasladarlo hasta la parte alta de la quebrada.

Durante la inspección externa se identificaron brackets y un tatuaje de una cruz en el brazo derecho. Estas características permitieron un primer reconocimiento por parte de los familiares.

El examen preliminar también registró una equimosis en la rótula izquierda y hematomas en la pierna derecha. Estos hallazgos corresponden a observaciones externas y no permiten establecer por sí solos cómo murió Lizeth ni cuándo se produjeron las lesiones.

Después del levantamiento del cadáver, la Fiscalía ordenó una pericia de odontología forense. El análisis confirmó de manera oficial que el cuerpo correspondía a Lizeth Bunshi.

La noche del martes, la familia retiró el cuerpo de las instalaciones de Medicina Legal para realizar las honras fúnebres en el valle de Los Chillos.

La causa de muerte no ha sido divulgada

Norma Bunshi, hermana de Lizeth, informó que una médica forense le comunicó la causa de muerte. Sin embargo, decidió no hacer público el resultado para evitar interferencias en las diligencias de la Fiscalía.

Hasta el momento, la institución tampoco ha emitido un pronunciamiento sobre ese punto. Por lo tanto, no se puede afirmar que Lizeth murió ahogada, por asfixia, como consecuencia de una caída o debido a una agresión.

Las autoridades tampoco han informado si llegó con vida al río, cuánto tiempo permaneció en el agua o si el cuerpo fue desplazado por la corriente hasta el sector de Guápulo.

Estas respuestas dependerán del protocolo de autopsia, las pericias complementarias y el análisis conjunto de los demás elementos incorporados a la investigación.

¿Qué ocurrió antes de la desaparición de Lizeth Bunshi?

Lizeth salió de su vivienda, ubicada en El Tingo, la tarde del 18 de julio de 2026. Según la información expuesta durante el proceso, se reunió con su pareja y un grupo de amigos en el valle de Los Chillos.

Después de una discusión con su novio, la joven permaneció con Cristian Gonzalo V. L., amigo de su pareja. Ambos se movilizaron por varios sectores de Quito y posteriormente llegaron a las inmediaciones de la antigua terminal de Cumandá.

Cámaras de seguridad los registraron ingresando a una quebrada vinculada con el río Machángara. Otro video muestra al hombre saliendo sin Lizeth.

Cristian Gonzalo V. L. sostuvo que la joven cayó al río y que no pudo rescatarla. Esa versión forma parte del expediente y debe ser contrastada con las grabaciones, las pericias y los testimonios recopilados por la Fiscalía.

#URGENTE | #Pichincha: en el contexto de la búsqueda de Lizeth B., esta tarde se encontraron los restos de una mujer en el río #Machángara, sector de #Guápulo. Luego del levantamiento del cadáver, #FiscalíaEc dispondrá las diligencias científicas para determinar su identidad. pic.twitter.com/qTdtVg7Z9f — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 25, 2026

Dos personas en situación de calle que permanecían en la quebrada declararon haber escuchado una discusión y pedidos de auxilio. También aseguraron que observaron que la joven era arrastrada hacia la pendiente. Estos relatos forman parte de la investigación y todavía deben ser valorados judicialmente.

Un procesado por desaparición involuntaria

La Policía detuvo a Cristian Gonzalo V. L. el 21 de julio. Un juez ordenó prisión preventiva después de que la Fiscalía presentara videos de cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos de convicción.

Actualmente, el hombre está procesado como presunto autor del supuesto delito de desaparición involuntaria.

El artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal establece una pena de siete a 10 años por este delito. Cuando se produce la muerte de la víctima y se demuestra la responsabilidad penal del procesado, la sanción puede ser de 22 a 26 años.

El hallazgo del cuerpo no modifica automáticamente el delito ni demuestra la responsabilidad del procesado. La Fiscalía debe analizar las pericias y determinar si mantiene la acusación inicial o solicita una reformulación de cargos.

La defensa pedirá investigar un supuesto femicidio

Freddy Ron, abogado de la familia, anunció que solicitará que el caso pase de desaparición involuntaria a femicidio. El jurista sostiene que existen elementos técnicos y testimoniales que deben ser considerados por la Fiscalía.

El COIP sanciona el femicidio con una pena de 22 a 26 años. Para que se configure este delito debe probarse que una mujer murió como resultado de relaciones de poder manifestadas mediante violencia, por el hecho de ser mujer o por su condición de género.

Las agravantes específicas del femicidio llevan la condena al máximo de 26 años. Si se demuestra una agravante general adicional que no sea parte constitutiva del delito, la pena puede alcanzar 34 años y ocho meses.

La solicitud de la defensa todavía no ha sido resuelta. Hasta que exista una reformulación de cargos, el proceso continúa por el supuesto delito de desaparición involuntaria.

Reconstrucción de los hechos será el 30 de agosto

La reconstrucción de los hechos está prevista para el domingo 30 de agosto, a las 19:00. La diligencia fue programada antes de que se localizara el cuerpo.

La defensa de la familia busca que el procedimiento incluya el recorrido desde Cumandá hasta San Francisco de Miravalle, donde fue encontrado el cadáver.

Esta diligencia permitirá comparar la versión del procesado con los videos, los testimonios y las condiciones del lugar. También será uno de los elementos que deberá analizar la Fiscalía para definir el rumbo de la investigación.

El hallazgo permitió establecer dónde estaba Lizeth Bunshi. Las pericias forenses y las diligencias judiciales deberán determinar ahora cómo murió y si existe responsabilidad penal.

Caso Lizeth Bunshi y lo que falta por esclarecer tras el hallazgo del cuerpo; preguntas frecuentes

❓¿Dónde y cuándo fue encontrado el cuerpo de Lizeth Bunshi? El cuerpo de Lizeth Bunshi fue localizado el martes 25 de agosto de 2026 en el sector de San Francisco de Miravalle, en Guápulo, Quito.

El hallazgo ocurrió 37 días después de que una cámara registrara a la joven entrando a una quebrada vinculada con el río Machángara acompañada por un hombre. ❓¿Cómo se confirmó que el cuerpo encontrado era de Lizeth Bunshi? Una pericia de odontología forense confirmó oficialmente la identidad de la estilista de 28 años.

Durante la inspección externa también se identificaron brackets y un tatuaje de una cruz en el brazo derecho, características que permitieron un primer reconocimiento de sus familiares. ❓¿Ya se conoce la causa de muerte de Lizeth Bunshi? La Fiscalía todavía no ha divulgado públicamente la causa ni el mecanismo de muerte.

Aunque la hermana de Lizeth indicó que una médica forense le comunicó la causa, decidió no revelar el resultado. Por ahora no se puede afirmar si murió por ahogamiento, una caída, asfixia o una agresión. ❓¿De qué delito está procesado el hombre investigado por la desaparición de Lizeth Bunshi? Cristian Gonzalo V. L. está procesado como presunto autor del supuesto delito de desaparición involuntaria y permanece con prisión preventiva.

El hallazgo del cuerpo no modifica automáticamente el delito. La Fiscalía deberá analizar las pericias y decidir si mantiene la imputación o solicita una reformulación de cargos. ❓¿Por qué la defensa de Lizeth Bunshi busca que el caso sea investigado como femicidio? El abogado de la familia anunció que solicitará una reformulación de cargos por el supuesto delito de femicidio, al considerar que existen elementos técnicos y testimoniales que deben ser evaluados.

La petición todavía no ha sido resuelta. La reconstrucción de los hechos está prevista para el 30 de agosto y será una de las diligencias que permitirá contrastar la versión del procesado con videos, testimonios y las condiciones del lugar.

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