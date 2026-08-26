Lo que se sabe del caso de Lizeth Bunshi tras el hallazgo de sus restos en Quito

La Fiscalía confirmó que los restos encontrados en el río Machángara, en el sector de Guápulo, corresponden a Lizeth Bunshi. La joven desapareció en Quito el 19 de julio de 2026 y su búsqueda se extendió durante 37 días.

El hallazgo ocurrió la tarde del martes 25 de agosto. Tras la confirmación de la identidad, la defensa de la familia anunció que solicitará una reformulación de cargos para que el caso se investigue como un supuesto femicidio. Actualmente, un hombre permanece detenido y procesado por el presunto delito de desaparición involuntaria.

El hallazgo y la identificación de los restos

La Fiscalía informó alrededor de las 16:00 del martes sobre el hallazgo de restos de una mujer en el río Machángara, en Guápulo. La diligencia ocurrió en medio de la búsqueda de Lizeth Bunshi.

Sus familiares y el abogado Freddy Ron acudieron al sitio para presenciar la extracción del cuerpo de la quebrada. En las primeras declaraciones, Norma Bunshi, hermana de Lizeth, y Ron señalaron que varios indicios apuntaban a que los restos pertenecían a la joven.

El uso de brackets se convirtió en uno de los principales elementos para la identificación preliminar. Mientras trasladaban el cuerpo a Criminalística, Ron indicó que existía un 60% de confirmación de que se trataba de Lizeth.

Cerca de dos horas después, la Fiscalía confirmó la identidad. La institución ordenó una pericia de odontología forense después del levantamiento del cadáver. Esta experticia determinó que los restos correspondían a Lizeth Bunshi.

La familia informó que los restos serían velados en Conocoto, en el Valle de Los Chillos. Además, para el domingo 30 de agosto están previstas diligencias de reconstrucción de los hechos.

¿Qué pasó con Lizeth Bunshi?

Lizeth Bunshi tenía 28 años, era madre de un niño de 9 años, trabajaba como estilista profesional y cuidaba de su madre, quien tiene una discapacidad. Sus familiares y amigas difundieron mensajes en redes sociales para pedir que continuara su búsqueda y se esclareciera su desaparición.

Lizeth salió de su vivienda, en el valle de Los Chillos, la tarde del 18 de julio. Según sus familiares, tenía previsto reunirse con su novio y un grupo de amigos. Las versiones preliminares señalan que habría discutido con su pareja y después permaneció con un amigo.

El 19 de julio, una cámara de seguridad registró el ingreso de Lizeth a una quebrada del río Machángara junto a Cristian Gonzalo V. L. Ambos habrían ingresado por una cerca rota del sector.

Un habitante de calle aseguró que presenció una discusión entre la joven y el hombre. Según su relato, escuchó amenazas contra Lizeth y luego la oyó gritar y pedir ayuda. Norma Bunshi indicó que tres personas que estaban en la quebrada coinciden en que el hombre habría empujado a la joven al río. Esa versión forma parte de la investigación.

La Fiscalía formuló cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por el supuesto delito de desaparición involuntaria. Las autoridades ejecutaron su orden de detención durante la madrugada del 21 de julio, con base en indicios recopilados por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Los familiares habían pedido que no fuera liberado por las contradicciones que, según ellos, existían en su versión.

Tras el hallazgo de los restos, Freddy Ron informó que la defensa insistirá en una reformulación de cargos. El abogado sostiene que solicitarán que el caso se investigue como un supuesto femicidio y no como desaparición involuntaria. Ron señaló que han obtenido prueba técnica que, según indicó, permitiría determinar que están frente a un supuesto delito de femicidio.

Norma Bunshi también pidió justicia y señaló que una médico forense le dio detalles sobre la muerte de su hermana, aunque no los hizo públicos porque forman parte de la investigación. La familia espera ahora que las diligencias previstas permitan esclarecer lo ocurrido con Lizeth Bunshi.

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