Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

Un enfrentamiento armado entre militares y presuntos integrantes de la organización delictiva Los Lobos terminó con la muerte de un hombre identificado como alias ‘Tony’, señalado como cabecilla de una de sus células. El hecho ocurrió en el barrio El Castillo, sector Santos Pamba, en la parroquia Guamaní, al sur de Quito, durante un operativo militar que buscaba interceptar una presunta entrega de droga.

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La intervención ocurrió después de cerca de dos meses de labores de inteligencia militar. Según la información del Ejército ecuatoriano, los uniformados identificaron un movimiento de integrantes de esta estructura delictiva en la zona. Cuando los ocupantes de un vehículo advirtieron la presencia de los soldados, intentaron escapar. En ese momento, uno de ellos disparó contra el personal militar y desató el enfrentamiento.

Dos meses de inteligencia permitieron ubicar a la célula en Guamaní

La operación, denominada Impacto Letal, estuvo a cargo de la Primera División de Ejército Shyris y sus unidades tácticas. Los militares ejecutaron una intervención de ámbito interno en el barrio El Castillo, donde esperaban encontrar a integrantes de una célula de Los Lobos durante una entrega de sustancias sujetas a fiscalización.

De acuerdo con el reporte militar, alias ‘Tony’, un ciudadano venezolano que ocupaba el asiento del copiloto, abrió fuego contra los uniformados cuando intentaban escapar. Los soldados respondieron con el uso legítimo y progresivo de la fuerza.

El intercambio de disparos terminó con alias ‘Tony’ abatido. El conductor del vehículo, identificado como alias ‘Viny’, resultó herido. Los militares le brindaron atención médica inmediata y, posteriormente, quedó bajo custodia policial por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas.

La intervención también permitió encontrar un arma de fuego y dos tipos de sustancias sujetas a fiscalización dentro del automotor. Los uniformados identificaron los siguientes indicios:

Una pistola calibre 9 milímetros.

Una plancha de presunta marihuana, con un peso aproximado de un kilogramo.

Dos fundas de presunto clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo.

La ruta de distribución de droga llegaba a cuatro sectores de Quito

Las labores de inteligencia militar apuntaban a que esta célula trasladaba sustancias desde centros de acopio ubicados en el norte de Quito hacia distintos sectores del sur de la capital.

Entre las zonas que aparecen en el reporte constan Guamaní, La Ecuatoriana, Chillogallo y Fundeporte. Según la información recopilada por los militares, los integrantes de esta estructura utilizaban vehículos contratados mediante aplicaciones de transporte para movilizar la droga y evitar que las autoridades detectaran sus actividades.

Esta modalidad les permitía utilizar automotores que prestan servicios de taxi como fachada para sus desplazamientos. La información militar vincula este mecanismo con el traslado de sustancias desde los puntos de almacenamiento del norte de la ciudad hacia los sectores del sur.

Tras el enfrentamiento en Santos Pamba, la autoridad competente asumió el procedimiento en el lugar. Sus funcionarios realizaron el levantamiento del cadáver y la recolección de los indicios encontrados durante el operativo.

El Ejército ecuatoriano señaló que esta intervención forma parte de sus acciones contra las estructuras criminales que operan en el país. La institución reiteró su compromiso de combatir a estas organizaciones y garantizar la seguridad de los habitantes de Quito.

𝑨𝒍𝒊𝒂𝒔 “𝑻𝒐𝒏𝒚” 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒄𝒆́𝒍𝒖𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑮𝑨𝑶 "𝑳𝒐𝒔 𝑳𝒐𝒃𝒐𝒔" 𝒇𝒖𝒆 𝒂𝒃𝒂𝒕𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏𝒇𝒓𝒆𝒏𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝑸𝒖𝒊𝒕𝒐 El Ejército Ecuatoriano abatió a alias “Tony”, presunto cabecilla de una célula de “Los Lobos”, durante un enfrentamiento armado en el sur de Quito. Se decomisó un arma de fuego y sustancias sujetas a fiscalización. 🔎 Conozca más detalles aquí: https://t.co/ES5g4CVEuL #EjércitoEcuatoriano — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) November 26, 2026

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