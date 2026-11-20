Fecha de publicación: 20 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de noviembre de 2026

Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, fue señalado por una acusación federal en Estados Unidos como uno de los principales líderes de Los Choneros, tras la extradición de su hermano alias Fito en julio de 2025.

El Departamento de Justicia de EE. UU. informó este 20 de noviembre de 2026 que un jurado federal de acusación en Brooklyn planteó seis cargos contra Macías Villamar, vinculado a la estructura criminal ecuatoriana.

Seis cargos contra alias Javi en Estados Unidos

La acusación incluye conspiración para distribuir cocaína a escala internacional, distribución internacional de esta droga y uso de armas de fuego para facilitar el narcotráfico. También contempla cargos relacionados con conspiración y apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Según el documento, Macías Villamar asumió un papel de liderazgo dentro de Los Choneros desde al menos julio de 2025, luego de que su hermano, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fuera extraditado al Distrito Este de Nueva York.

Los Choneros y el tráfico internacional de cocaína

El Departamento de Justicia sostiene que Los Choneros operaban rutas de tráfico de cocaína en asociación con el cartel de Sinaloa, en México. La organización habría participado en el envío de cargamentos de varias toneladas desde Sudamérica hacia Estados Unidos, a través de Centroamérica y México.

La acusación también atribuye al grupo actos de violencia, asesinatos, torturas, secuestros y ataques contra autoridades, políticos, abogados y civiles, además del uso de armas de alto poder y sobornos.

Alias Javi permanece detenido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Fue capturado en Colombia en junio de 2026, durante un operativo conjunto, y posteriormente expulsado hacia Ecuador.