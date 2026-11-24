Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

El ciudadano colombiano Euder L., identificado como alias Cáscara, fue detenido este martes 24 de noviembre de 2026 en el sector de Pacayacu, provincia de Sucumbíos, zona fronteriza con Colombia. La captura se concretó durante el operativo denominado “Cero Impunidad 38226”, desarrollado tras labores de seguimiento de Inteligencia Militar y el intercambio de información entre organismos policiales de Ecuador y Colombia.

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De qué delitos se acusa a alias Cáscara capturado en Sucumbíos en la justicia de Colombia

Sobre alias Cáscara pesa una Notificación Azul de Interpol y una orden de captura emitida el 28 de marzo de 2025 por la Fiscalía de Puerto Asís, en el departamento colombiano de Putumayo. Las autoridades judiciales de ese país lo requieren por dos cargos específicos:

Concierto para delinquir agravado.

agravado. Favorecimiento al contrabando de hidrocarburos o sus derivados.

🚨 ¡CAE ALIAS CÁSCARA, VINCULADO A UNA RED DE ROBO DE COMBUSTIBLE!



Durante años habría formado parte de una red dedicada al robo de combustible, que posteriormente era trasladado a laboratorios en Colombia. pic.twitter.com/8DDw4Zmf7G — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) November 24, 2026

Tras su localización y aprehensión en territorio ecuatoriano, el ciudadano fue puesto a órdenes de la autoridad competente para continuar con los trámites legales correspondientes.

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Qué vínculos tendría con redes delictivas en la frontera

De acuerdo con las investigaciones preliminares, alias Cáscara presuntamente integraría el Grupo de Delincuencia Común denominado “Ethos”. Esta estructura estaría relacionada con actividades de receptación y contrabando de hidrocarburos en el departamento de Putumayo y en la frontera ecuatoriana para su comercialización ilícita.

Asimismo, los reportes de investigación señalan que el detenido habría formado parte durante años de una red dedicada al robo de combustible, el cual posteriormente era trasladado hacia laboratorios en Colombia. Además, se le atribuye un presunto vínculo con el financiamiento para la compra de droga destinada al grupo armado “Frente Comandos de Frontera”.

Cómo se ejecutó el operativo en Pacayacu

La ubicación de alias Cáscara fue posible mediante la verificación de datos y la cooperación entre entidades de seguridad de ambos países andinos. En la intervención en Pacayacu participaron:

La Unidad de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley de la Policía Nacional del Ecuador.

El Bloque de Seguridad .

. La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (DICAR) de la Policía Nacional de Colombia.

La Seccional de Inteligencia de Putumayo.

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Otra captura reciente de un requerido colombiano en Ecuador

La detención de alias Cáscara ocurre una semana después de la captura de otro ciudadano colombiano que también contaba con Notificación Azul emitida por la justicia de su país.

Se trata de William Alexander A. A., señalado como presunto cabecilla del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) “Los Agredo”, con injerencia en la ciudad de Cali. Ese sujeto fue detenido el miércoles de la semana pasada en el cantón Machala, provincia de El Oro, en la frontera con Perú.

❓ ¿Quién es alias Cáscara y dónde fue capturado en Ecuador? Alias Cáscara es el ciudadano colombiano Euder L., quien fue capturado este martes 24 de noviembre de 2026 en el sector de Pacayacu, provincia de Sucumbíos.

De acuerdo con el primer párrafo y el apartado Cómo se ejecutó el operativo en Pacayacu, su detención ocurrió en el marco del operativo «Cero Impunidad 38226» tras el intercambio de información y labores de inteligencia entre unidades policiales de Ecuador y Colombia. ❓ ¿Por qué delitos busca la justicia colombiana a alias Cáscara La Fiscalía 165 EDA de Puerto Asís, Putumayo, lo requiere por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y favorecimiento al contrabando de hidrocarburos o sus derivados.

Según se detalla en De qué delitos se acusa a alias Cáscara en Colombia, sobre el detenido pesa la orden de captura N.° 2025-008, emitida el 28 de marzo de 2025, además de una Notificación Azul de Interpol. ❓ ¿A qué organizaciones delictivas se vincula a alias Cáscara? Las investigaciones lo señalan como presunto integrante del Grupo de Delincuencia Común «Ethos» y lo vinculan con el financiamiento de compra de droga para el grupo armado «Frente Comandos de Frontera».

Conforme consta en Qué vínculos tendría con redes delictivas en la frontera, la estructura «Ethos» operaría en la receptación, robo y contrabando de combustible entre Sucumbíos y Putumayo para su traslado a laboratorios en Colombia y venta ilícita. ❓ ¿Qué instituciones participaron en la detención ejecutada en Sucumbíos? Intervinieron la Policía Nacional del Ecuador, el Bloque de Seguridad, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (DICAR) de Colombia y la Seccional de Inteligencia de Putumayo.

Como se indica en Cómo se ejecutó el operativo en Pacayacu, la localización partió de investigaciones de Inteligencia Militar y de la verificación conjunta de la alerta internacional entre ambos países. ❓ ¿Qué otro ciudadano colombiano con alerta de Interpol fue detenido recientemente en Ecuador? La semana pasada fue capturado en Machala, provincia de El Oro, William Alexander A. A., presunto cabecilla del grupo delictivo «Los Agredo» de Cali.

Bajo la sección Otra captura reciente de un requerido colombiano en Ecuador, se precisa que este ciudadano también registraba una Notificación Azul emitida por las autoridades judiciales de Colombia antes de ser localizado en la frontera sur.

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