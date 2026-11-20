Fecha de publicación: 20 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Las disputas entre organizaciones criminales por el control de actividades ilícitas también cruzan las fronteras. Una operación policial en la costa norte de Ecuador puso en el centro de atención a una de las bandas que se enfrenta por el control delictivo en Trujillo, ciudad del norte de Perú. Su cabecilla figuraba entre los delincuentes más buscados de ese país.

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Jolín Bazán Valderrama, uno de los más buscados de Perú, cayó en Esmeraldas

Jolín Bazán Valderrama, cabecilla de la banda criminal peruana La Jauría, fue detenido en Tonsupa, localidad turística de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

El operativo se ejecutó este jueves 20 de noviembre de 2026 con la participación de la Policía de Ecuador, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos y la Policía de Perú.

Bazán Valderrama figuraba entre los delincuentes más buscados de Perú. El pasado 17 de septiembre, la Policía Nacional de ese país lo incluyó en su lista de búsqueda y ofreció una recompensa de 300 000 soles (cerca de 87 900 dólares) para quien proporcionara información que permitiera su captura.

La justicia peruana lo reclama por secuestro y registra una condena vigente de cadena perpetua.

Durante el mismo operativo, los agentes detuvieron a otro individuo. También incautaron diez teléfonos celulares, dos computadoras portátiles y varios documentos, según detalló el ministro del Interior de Perú en un comunicado.

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La banda La Jauría y su disputa con Los Pulpos por el control de Trujillo

La Jauría mantiene una disputa con la organización criminal Los Pulpos por el control de actividades ilícitas en Trujillo, ciudad ubicada en la costa norte de Perú.

Entre las actividades relacionadas con estas bandas figuran la minería, el sicariato, las extorsiones y los secuestros.

La captura de Bazán Valderrama en Ecuador involucra a una organización criminal que mantiene esta disputa por el control de actividades ilícitas en territorio peruano.

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Jolín Bazán será expulsado de Ecuador y trasladado a Lima

El ministro del Interior de Perú, César Astudillo, informó que conversó con su homólogo ecuatoriano, John Reimberg, para coordinar la salida de Bazán Valderrama hacia territorio peruano.

Según Astudillo, Reimberg brindó las facilidades para concretar la pronta expulsión del detenido.

Las autoridades ecuatorianas definirán las medidas de seguridad para trasladarlo hasta Aguas Verdes, población peruana ubicada en la frontera con Ecuador. Allí, la Policía de Perú recibirá al detenido y coordinará su posterior traslado a Lima para el procedimiento judicial correspondiente.

Con información de EFE

Cabecilla peruano capturado en Ecuador; preguntas frecuentes