Caen presuntos decapitadores y asesinos confesos vinculados con 60 muertes

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

La Policía Nacional ejecutó 25 allanamientos simultáneos en seis provincias de Ecuador y detuvo a 14 personas, entre ellas los presuntos cabecillas de una facción de Los Lobos. El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre los resultados de la operación Zeus 4 la mañana de este jueves 5 de noviembre de 2026.

La investigación tomó ocho meses y permitió identificar a una estructura criminal que operaba desde hace más de dos años, principalmente en Quevedo y Buena Fe, en la provincia de Los Ríos. Según la información difundida por Reimberg, esta facción figura como responsable directa de 60 homicidios y masacres, además de extorsiones y tráfico de drogas. La organización registra un flujo bancario aproximado de cinco millones de dólares durante el último año.

Operativo policial llegó a seis provincias y movilizó a 350 uniformados

Los agentes ejecutaron los 25 allanamientos en Los Ríos, Azuay, Cotopaxi, Pichincha, Guayas y Santa Elena. Las intervenciones se concentraron en ocho ciudades y cantones: Quevedo, Buena Fe, Camilo Ponce Enríquez, Salcedo, Latacunga, Quito, Guayaquil y Santa Elena.

El despliegue contó con la participación de más de 350 policías y 22 fiscales. En un video difundido antes de comunicar los resultados, el ministro John Reimberg explicó que las autoridades coordinaron el operativo en las seis provincias con apoyo internacional.

La intervención tuvo como objetivo desarticular una facción de Los Lobos que, según el Ministerio del Interior, se encuentra entre las más sanguinarias. Las investigaciones permitieron establecer su presunta participación en una serie de hechos violentos registrados en Los Ríos.

Los 14 detenidos integrarían esta estructura delictiva. Entre ellos figuran quienes serían sus principales cabecillas, de acuerdo con la información que difundió el ministro.

ATENCIÓN https://t.co/UC7sCfmZA3 — John Reimberg (@JohnReimberg) November 5, 2026

Armas, vehículos robados y dinero entre los indicios incautados

Durante los 25 allanamientos, los equipos policiales encontraron varios indicios relacionados con las actividades de la organización. Entre los objetos incautados constan armas de fuego, municiones y vehículos con reporte de robo.

Los uniformados también decomisaron sustancias sujetas a fiscalización, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Estos elementos forman parte de los resultados que dejó la operación Zeus 4, desarrollada de manera simultánea en las seis provincias.

La investigación identificó una estructura que habría mantenido sus operaciones durante más de dos años, con mayor presencia en Quevedo y Buena Fe. A los 60 homicidios y masacres que las autoridades le atribuyen se suman actividades de extorsión y tráfico de drogas.

Otro de los datos que destacó Reimberg corresponde al movimiento económico de la organización. Según el ministro, el flujo bancario de esta facción alcanzó aproximadamente cinco millones de dólares en el último año.

Al comunicar los resultados, el titular del Interior lanzó una advertencia a los integrantes de las estructuras criminales: “Escóndanse donde se escondan, los vamos a encontrar y a capturar”.

Con este mensaje, Reimberg ratificó que las autoridades continuarán con las acciones para localizar y detener a los integrantes de estas organizaciones delictivas.

OPERACIÓN ZEUS 4 LOS DECAPITADORES Y ASESINOS CONFESOS DE LOS RÍOS: 14 DETENIDOS Y 25 ALLANAMIENTOS EN SEIS PROVINCIAS: CAE FACCIÓN DE LOS LOBOS, CAUSANTE DE 60 MUERTES EN ESA PROVINCIA. Luego de ocho meses de investigación, la Policía Nacional ejecutó 25 allanamientos simultáneos y 14 detenciones en Los Ríos, Azuay, Cotopaxi, Pichincha, Guayas y Santa Elena (Quevedo, Buena Fe, Camilo Ponce Enríquez, Salcedo, Latacunga, Quito, Guayaquil y Santa Elena). El objetivo: una facción, probablemente de las más sanguinarias, de Los Lobos que operaba hace más de dos años, principalmente en Quevedo y Buena Fe, y que es responsable directa de 60 homicidios y masacres, además de extorsiones y tráfico de drogas. El flujo bancario de esta organización en este último año es de aproximadamente USD 5 millones. En el despliegue participaron más de 350 policías y 22 fiscales. Resultados 14 personas detenidas, presuntos integrantes de la estructura, entre ellos sus cabecillas. 25 allanamientos simultáneos en Quevedo, Buena Fe, Camilo Ponce Enríquez, Salcedo, Latacunga, Quito, Guayaquil y Santa Elena. Indicios incautados: armas de fuego, municiones, vehículos con reporte de robo, sustancias sujetas a fiscalización, teléfonos celulares y dinero en efectivo. El mensaje es claro: escóndanse donde se escondan, los vamos a encontrar y a capturar. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) November 5, 2026

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