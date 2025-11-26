Cabecilla de Los Tiguerones fue detenido en Colombia

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Uno de los cabecillas más buscados del grupo criminal Los Tiguerones, identificado como Marlon V.E., fue capturado en Medellín, Colombia, la madrugada de este miércoles 26 de noviembre de 2025, según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

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La detención del cabecilla de Los Tiguerones en Colombia

La detención del cabecilla de Los Tiguerones se ejecutó mediante una operación conjunta entre las policías de Ecuador y Colombia.

Marlon V.E., considerado un objetivo de alto valor, se encontraba prófugo desde mayo de 2022 y mantenía un rol clave en la estructura criminal.

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Valencia enfrentaba una condena de 25 años en Ecuador

John Reimberg indicó en su cuenta de X que Valencia era requerido por la justicia ecuatoriana para cumplir una pena de 25 años por robo calificado, tentativa de asesinato e ingresar artículos prohibidos al centro penitenciario donde estaba recluido.

Según la Policía, tras la captura en 2024 de William A., alias ‘Willy’, ‘Negro Willy’ o ‘Comandante Willy’, Marlon V.E. se convirtió en uno de los principales líderes de la organización.

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Además, utilizaba una identidad falsa, bajo el nombre Ezequiel David Ángulos Reascos, para evadir los controles migratorios.

Por ahora, el detenido permanece bajo custodia de las autoridades colombianas, mientras se gestionan los procedimientos para su traslado a Ecuador.

Evidencias incautadas en la operación, durante el operativo de la Policía:

1 arma de fuego

4 teléfonos móviles

80 cartuchos

Los Tiguerones, una de las bandas más violentas de Ecuador

La organización criminal Los Tiguerones es señalada como una de las principales responsables del incremento de violencia en Ecuador, que ha llevado al país a encabezar las tasas de homicidios en Latinoamérica.

Entre sus acciones más impactantes está el secuestro del canal TC Televisión, ocurrido el 9 de enero de 2024, cuando un grupo armado irrumpió en plena transmisión en vivo.

El hecho terminó con la intervención de las fuerzas de seguridad y la detención de los implicados.

Ese episodio, junto a atentados, asesinatos y motines simultáneos en cárceles con cerca de 200 rehenes, motivó al presidente Daniel Noboa a declarar la lucha contra el crimen organizado como un “conflicto armado interno”, catalogando a estas bandas como “terroristas”.

La captura de Marlon V.E. representa uno de los golpes más significativos recientes contra Los Tiguerones.

Esto, en medio de la estrategia estatal para desarticular a las organizaciones criminales que operan en el país.

MARLON ANDRÉS VALENCIA ESPINOZA, OBJETIVO DE ALTO VALOR ECUATORIANO, CAPTURADO EN COLOMBIA.



La Policía Nacional del Ecuador, en operación conjunta con la Policía de Colombia capturó esta madrugada en Medellín a Marlon Andrés Valencia Espinoza, Objetivo de Alto Valor y uno de los… pic.twitter.com/c1F2jSVZ1X — John Reimberg (@JohnReimberg) November 26, 2025

Con información de EFE.

Información externa: Los Tiguerones

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